„Asteroid City“-Stars: „Es wäre ein Irrtum zu glauben, dass ein Dreh mit Wes ein Kinderspiel ist“

Klare Linien, kerzengerade Haltung: Regisseur Wes Anderson stellt auch in „Asteroid City“ hohe Ansprüche an Set und Ensemble. © Pop. 87 Productions/Focus Features

Wenn Wes Anderson einen Film dreht, stehen die Stars in Hollywood schon Schlange. Aber ganz einfach ist die Arbeit mit dem Regisseur wohl nicht, erzählen „Asteroid City“-Stars Adrien Brody, Bryan Cranston und Jeffrey Wright.

Von Patrick Heidmann

Wenn Wes Anderson – erstmals 1996 mit „Bottle Rocket“ in Erscheinung getreten und inzwischen Oscar-nominiert für Filme wie „Die Royal Tenenbaums“, „Der fantastische Mr. Fox“ oder „Grand Budapest Hotel“ – einen neuen Film dreht, platzen seine Ensembles stets aus allen Nähten. Daher sind auch bei den Premieren meist mehrere Schauspieler gleichzeitig zu sprechen. So auch anlässlich seines neuen Werks „Asteroid City“. In dieser Runde versammelt sind „Breaking Bad“-Star Bryan Cranston, „The Last of Us“-Darsteller Jeffrey Wright und Oscar-Gewinner Adrien Brody, die alle nicht das erste Mal mit Anderson zusammenarbeiten.

Mr. Brody, Mr. Cranston, Mr. Wright, für Sie alle ist „Asteroid City“ nicht die erste Zusammenarbeit mit Wes Anderson. Warum stehen Sie so gerne bei ihm vor der Kamera?

Adrien Brody: Es ist einfach toll, einen kreativen Menschen auf seinem Weg zu begleiten und dabei zu sein, wie er sich weiterentwickelt. Außerdem ist es im Fall von Wes ja gleich ein ganzes Team von Menschen, weil er vor wie hinter der Kamera mit vielen Leuten immer wieder zusammenarbeitet. Mein erster Film mit ihm, „Darjeeling Limited“, war gleich ein ganz besonderes Erlebnis, denn da waren wir nur ein kleines Grüppchen, jeden Tag im Zug unterwegs durch Indien und gemeinsam in einem Haus wohnend. Was ich dort mit Wes, Roman Coppola, Owen Wilson und Jason Schwartzman erlebt habe, war für mich als Einzelkind als hätte ich plötzlich Geschwister!

Wie stießen Sie denn zu dieser Filmfamilie?

Brody: Wes und Owen hatten damals „König der Murmelspieler“ gesehen, einen meiner allerersten Filme. Scheinbar hatten sie mich dann eine Weile lang im Kopf für eine Zusammenarbeit, aber es dauerte bis „Darjeeling Limited“, dass es dann auch wirklich so weit war. Ich glaube so ähnlich läuft es meistens. Wes macht keine Castings im klassischen Sinn, sondern sucht sich Leute aus, deren Arbeit er in anderen Rollen mochte. Jeffrey, Dich hatte er in einigen Theaterstücken in New York gesehen, oder?

Jeffrey Wright: Genau so war es. Er nahm über meine Agentur Kontakt auf, weil er in „The French Dispatch“ eine Rolle geschrieben hatte, für die er mich im Sinn hatte.

Bleibt die Anderson-Truppe denn auch zwischen den Filmen in Kontakt?

Brody: Wes ist schon jemand, der sich auch gerne zurückzieht und seine Privatsphäre schätzt. Aber gleichzeitig ist er auch gesellig und hat wahnsinnig viele Freunde. Ich kenne niemanden, der nicht gerne Zeit mit ihm verbringt und er ist eigentlich immer von spannenden Menschen umgeben. Deswegen freue ich mich immer, wenn wir uns auch mal jenseits von Dreharbeiten treffen.

Wright: Leider ist er nicht so oft in New York, deswegen sehe ich ihn viel zu selten. Aber wenn er mal da ist, dann bin ich natürlich am Start. Denn es ist, wie Adrien sagt: Wes bringt immer wieder faszinierende Menschen zusammen. Und vor allem ist er selbst einer der angenehmsten Kerle, denen man im Filmgeschäft begegnen kann.

Und entsprechend ist die Arbeit mit ihm das reinste Vergnügen?

Bryan Cranston: Vergnügen ja, aber es wäre ein Irrtum zu glauben, dass ein Dreh mit Wes ein Kinderspiel ist. Im Gegenteil finde ich die Arbeit mit ihm alles andere als einfach. Ganz einfach, weil er sowohl in Wort wie auch in Bild derart detailliert und spezifisch ist, dass man sich als Schauspieler unglaublich konzentrieren muss. Aber klar, das wird aufgefangen durch die Kameradschaft und gute Laune, nicht zuletzt abends nach Drehschluss, wenn wir alle zusammensitzen, uns austauschen und lachen wie in einem Ferienlager für Schauspieler.

Im Gespräch Adrien Brody (50) gelang der internationale Durchbruch in der Hauptrolle in Roman Polanskis „Der Pianist“, für die er auch einen Oscar erhielt. „Asteroid City“ ist bereits seine fünfte Kollaboration mit Regisseur Wes Anderson. Bryan Cranston (67) wurde zunächst als Vater Hal in der Sitcom „Malcom mittendrin“ bekannt, bevor er mit der Hauptrolle in „Breaking Bad“ endgültig Weltruhm erlangte. Für letzteres wurde Cranston mit mehreren Emmys ausgezeichnet. Jeffrey Wright (57)hat zunächst für seinen Auftritt am Broadway „Angels in America“ einen Tony gewonnen, bevor er für die Verfilmung auch den Emmy und den Golden Globe erhielt. Zuletzt war er in den HBO-Serien „Westworld“ und „The Last of Us“ sowie in„The Batman“ zu sehen. „Asteroid City“ ist das jüngste Werk von Regisseur Wes Anderson. Die Tragikomödie ist mit zahlreichen Stars, darunter auch Tom Hanks und Scarlett Johansson bestückt und ist seit dem 15. Juni in deutschen Kinos zu sehen. FR

Ist Anderson also ein penibler Perfektionist?

Cranston: In gewisser Weise auf jeden Fall.

Brody: Aber das ist ja nichts, worüber wir uns beschweren würden. Herausforderungen machen unsere Arbeit ja erst spannend, und gerade jemand, der genau weiß, was er will, und auf Spezifizität setzt, begeistert mich.

Cranston: Du hast natürlich Recht, Adrien. Wir suchen immer nach neuen Herausforderungen. Aber im Sinne der Offenheit gebe ich auch gerne zu, dass ich manchmal auch gerne eine Rolle spiele, die sich so altbekannt und vertraut anfühlt wie mein Lieblingspullover. Einfach nur reinschlüpfen und entspannen. Hin und wieder ist das wunderbar. Nur wenn man das zu oft macht, wird man faul, deswegen sind genauso wichtig natürlich die Jobs, die anstrengend sind oder sogar Angst machen.

Kritiker werfen Andersons Filmen mitunter vor, dass es da immer nur um Stil und selten um Substanz gehen würde …

Brody: Die machen es sich aber viel zu leicht. Beziehungsweise sehen sie nicht genau hin, weil sie sich eben von Wes‘ Stil ablenken lassen. Unter dieser Oberfläche lassen sich immer ein emotionaler Kern und jede Menge Nuancen finden. Er nutzt seine visuelle Handschrift und seinen Humor, um von den verschiedensten Facetten zwischenmenschlicher Beziehungen und Gefühle zu erzählen. Im Fall von „Asteroid City“ zum Beispiel geht es ja nicht zuletzt um den Umgang von Kindern und Jugendlichen mit Trauer.

Sie sehen aus, als würden Sie widersprechen wollen, Mr. Cranston!

Cranston: Nicht widersprechen, nur ergänzen. Denn natürlich steckt in dem Film eine Vielzahl von Themen. Für mich zum Beispiel ist er eine Liebeserklärung an das Geschichtenerzählen in all seinen Formen. Denn was auf den ersten Blick aussieht wie eine Story über ein Wüstenörtchen in den 1950er Jahren, ein Motel voller Kids und ihrer Familien sowie Besuch aus dem Weltall, ist ja strukturiert als Film über eine Fernsehsendung, die die Arbeit an einem Theaterstück unter die Lupe nimmt. Viel umfangreicher kann man Storytelling kaum repräsentieren. Und daneben geht es eben auch um Verlust, um junge Liebe und nicht mehr ganz so junge Liebe, um neue Entdeckungen und große Fragen wie die nach Leben im All. Die ganze Bandbreite des Lebens also!

Neben den unverwechselbaren, bunten Bildern spielen dabei auch die kaum weniger speziellen Dialoge eine entscheidende Rolle. Wie würden Sie Andersons Umgang mit Worten beschreiben?

Wright: In Wes‘ Filmen stecken vermutlich mehr Worte als in den Arbeiten der meisten anderen Regisseure. Es wird wirklich viel und nicht selten schnell gesprochen! Aber das Entscheidende ist: Unter seiner Sprache steckt eine ganz spezifische Musikalität. Dieser Rhythmus, der ganz eigene Tonfall, der performative Aspekt seiner Worte – all das findet man heute kaum noch bei anderen Filmemachern, deswegen liebe ich seine Drehbücher wirklich sehr.

Cranston: Spannend, dass Du die Musikalität so betonst, denn tatsächlich hat Wes ja auch etwas von einem Dirigenten, nicht wahr? Wir Schauspieler sind sein Orchester: Jeder von uns macht das, was er besonders gut kann, und gibt sein Bestes – und aus dem Zusammenspiel dieser Vielzahl einzelner Stimmen, das er anleitet, entsteht dann erst das große, wundervolle Ganze.

Das ganze Cast passt nicht aufs Bild: Bryan Cranston (Mitte, links), Adrien Brody (Mitte, rechts) und Jeffrey Wright (rechts), mit Co-Star Jason Schwartzman. © Alexandra Fechete/Imago