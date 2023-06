„ARD-Story: Arm und Reich vor Gericht“ (Das Erste): Urteilsfindung im Schnelldurchlauf

Von: Harald Keller

Ein Wachturm der JVA Berlin-Plötzensee. Hier sind rund 250 Gefangene eingesperrt, die nie zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden sind. © NDR/Alex Grantl

Die ARD-Reportage „Arm und Reich vor Gericht“ berichtet über bedenkliche Praktiken in der deutschen Justiz.

Frankfurt - Es kann nicht schaden, über diese Dinge Bescheid zu wissen. Worum es sich bei einem Strafbefehl handelt und dass man besser flott reagiert, wenn einem so ein Schreiben ins Haus flattert. Großer Vergehen bedarf es dazu nicht. Ein paar unbezahlte Bußgelder für Schwarzfahrten mit der U-Bahn, der Strafbefehl geht an die falsche Adresse, schon ist das Gefängnis unausweichlich.

So geschah es Maik S., wie er einem NDR-Team erzählt. Er wurde wegen mehrfachen Schwarzfahrens in Abwesenheit verurteilt. Die Tagessätze hätte er bezahlen können, war aber aus beruflichen Gründen verzogen, erhielt das Schreiben nicht, konnte binnen der nur vierzehntägigen Frist keinen Widerspruch einlegen. Jetzt bewohnt er eine Zelle in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee und hat seine feste Stellung verloren. Eher Desozialierung als Resozialisierung.

Kostenträchtige Rechtspraxis

Für solche Fälle gibt es sogenannte Bereitschaftsgerichte, die „einfach gelagerte Fälle“ abarbeiten. Urteile werden im Schnelldurchgang gefällt. Gerade mal fünfzehn Minuten werden für jede Verhandlung veranschlagt. Die Berliner Richterin Anja Grund bezweifelt, dass man den Delinquenten gerecht werden kann: „Es ist ein Massengeschäft.“

Andere Fälle werden gar nicht erst im Gerichtssaal, sondern nach Aktenlage entschieden. Das Autorenteam des Beitrags „Arm und Reich vor Gericht“ aus der Reihe „ARD-Story“ erläutert den behördlichen Verlauf: Die Staatsanwaltschaft formuliert einen Strafantrag, eine Richterin oder ein Richter schaut mal drüber, trifft eine Entscheidung und die geht dann in die Post. Die Empfänger werden nicht gehört, haben somit auch nicht die Chance, sich anwaltlich vertreten zu lassen. Was sich die meisten Betroffenen ohnehin nicht leisten können.

Die Berliner Richterin Anja Grund berichtet aus der Praxis. Sie bekommt es vorwiegend mit Drogen- und Alkoholkranken, Rentnern, Obdachlosen zu tun. Der Oberstaatsanwalt Ralph Knispel sieht kein Problem, hält das Verfahren für angemessen, vergleicht es mit einem Steuerbescheid.

So einfach verhält es sich denn doch nicht, wie das Reportertrio Isabel Schneider, Alex Grantl und Klaus-Wilhelm Brandenburg überzeugend belegt. Im Justizbereich spart die jetzige Praxis Zeit für Verhandlungen, Einvernahmen, schriftliche Urteilsbegründungen. Die so eilig verhängten Gefängnisstrafen kosten den Staat, also die Steuerzahlenden, viel Geld.

Schuldig bei Verdacht

Dazu gesellt sich ein rechtsethisches Problem. In diesen Schnellverfahren wird die Schuld nach geringeren Maßstäben bemessen als in einer mündlichen Verhandlung in Anwesenheit des Angeklagten. Lena Dammann, Richterin in Hamburg-St.-Georg, räumt ein, dass anders als dort ein hinreichender Verdacht für eine Verurteilung ausreicht.

Nicht der einzige Aspekt dieser Sachlage, der dem Grundgesetz zu widersprechen scheint. Dort heißt es: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.“ Und: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“

Behinderungen beispielsweise zählen zu den Faktoren, die sich negativ auswirken können, wenn Behördenschreiben nicht entschlüsselt werden können. Ganz anders verhält es sich, wenn wohlhabende Steuersünder oder Betrüger vor Gericht stehen. Dann werden teure Anwälte tätig, mit Gutachtern, Rechercheuren, Expertenwissen. Auch dafür hat das Autorenteam Beispiele gefunden.

Gerecht und kostensparend

Im Vergleich mit ähnlichen Reportagen zeichnet diesen Beitrag aus, dass das Autorenteam über das einzelne Schicksal hinausblickt und kritische Punkte verständlich herausarbeitet. Konträr und ausgewogen, indem das Für und Wider angemessen anhand von Fallbeispielen ausgeleuchtet wird. Neben Juristinnen und Juristen kommt eine Sozialarbeiterin zu Wort, der Leiter einer Haftanstalt, eine Kriminologin, Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP). Ergänzend schauen die Autoren in andere Länder, wo es zum Teil besser funktionierende Modelle gibt.

Eine einfache Maßnahme würde eigentlich schon nennenswerte Besserung bringen und den Steuerzahlenden einen Teil der Kosten für vermeidbare Haftaufenthalte ersparen: die Freigabe des öffentlichen Nahverkehrs für Menschen mit geringem Einkommen. (Harald Keller)

„ARD-Story: Arm und Reich vor Gericht“, Dienstag, 6.6.2023, 22:50 Uhr, Das Erste