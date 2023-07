Buzzword-Bingo im ARD-Sommerinterview mit Kanzler Scholz: Aber bitte nichts Konkretes!

Von: Moritz Post

Die sonst so auf das akribische Nachhaken versierte „Bericht aus Berlin“-Journalistin Tina Hassel hat Kanzler Olaf Scholz zum ARD-Sommerinterview geladen. Doch in dem Gespräch der beiden wird tatsächlich nichts konkret. © Christoph Soeder/dpa

Kanzler Scholz versteckt sich im ARD-Sommerinterview hinter großen Schlagwörtern. Auch Moderatorin Tina Hassel ist hiervor nicht gefeit.

Frankfurt - Die Terrasse, der Kanzler und Tina Hassel. Das Sommerloch hat uns wieder. Und gegen die Hitzewelle im Kopf von so manchen Kommentarspalten-Politikanalyst:innen setzten die öffentlich-rechtlichen Hauptsender ihre Reihen an Interviews mit den Spitzenpolitiker:innen aus der Bundesregierung und dem Bundestag. Erwartungsgemäß kommt dabei für das Publikum nicht wirklich etwas rum.

Zwar lädt sich die sonst so auf das akribische Nachhaken versierte „Bericht aus Berlin“-Journalistin Hassel zum Start der Reihe niemand geringeren als den Bundeskanzler ein. Doch außer Hassels mehrmals wiederholter Phrase „Machen wir es mal konkret“ wird in dem Gespräch der beiden tatsächlich gar nichts konkret.

Tina Hassel lässt Scholz im ARD-Sommerinterview die unkonkreten Antworten durchgehen

Stattdessen erlebt das ARD-Publikum einen Olaf Scholz in Bestform. Durchaus gewitzte Antworten auf die Fragen der Interviewpartnerin und das demonstrative Ausstrahlen von Gelassenheit. Damit konnte der ehemalige Erste Bürgermeister von Hamburg die Wähler:innen bei der letzten Bundestagswahl überzeugen. Doch die einzige Kanzler-Rolle, die Scholz beherrscht, scheint die Bevölkerung nicht mehr zu überzeugen, nun da er seit guten eineinhalb Jahren Kanzler ist und sich seines fahrigen Gegenspielers Armin Laschet entledigt hat.

Eine in das Interview eingespielte Bürgerstimme bringt es auf den Punkt. Da sagt ein Herr in der Fußgängerzone: „Olaf Scholz an sich ist schon eine Persönlichkeit. Er kann es nur leider nicht so zeigen.“ Stattdessen versteckt sich der Kanzler auch im Sommerinterview hinter großen Schlagwörtern, die von der Presse liebend gern für Schlagzeilen und Überschriften aller Art verwendet werden. Auch Tina Hassel ist hiervor nicht gefeit, spricht vom „Klima-Kanzler“ und „Respekt-Kanzler“. Der nimmt die Vorlage dankend auf und fügt dem Buzzword-Bingo die Begriffe „Technologie“ und „Zukunft“ hinzu.

„Machen wir es konkret“, sagt Tina Hassel beim Thema Klimawandel und bekommt vom Technologie-Kanzler folgende Antwort präsentiert: „Wir werden diese Klimaziele einhalten und erreichen. Das ist dann nicht nur ein Beispiel für viele andere Länder, sondern liefert diesen auch etwas, das dringend notwendig ist: Technologien, die billig sind, in großer Zahl genutzt werden können und überall verfügbar sind.“ Das klingt durchaus nett. Konkret ist an dieser Antwort nun aber gar nichts. Aber Interviewerin Hassel scheint bei dem Thema auch nicht sonderlich firm zu sein. Sie sagt lediglich, dass man den Kanzler am Ende seiner Amtszeit daran messen werden. So kann man sich natürlich geschickt zwei Jahre Zeit für die eigene Recherche einräumen.

Unzulänglichkeiten in der Moderation des ARD-Sommerinterviews sind beim Thema AfD umso ärgerlicher

Die Unzulänglichkeiten in der Moderation sind indes umso ärgerlicher, wenn sich das Sommerinterview dem Erstarken der rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD) zuwendet. Statt klare Stellung als Kanzler für eine (zumindest dem Namen nach) sozialdemokratische Partei zu beziehen, sagt Olaf Scholz zunächst einen wie auswendiggelernten Satz von den „rechten, populistischen Schlechte-Laune-Parteien“ auf. Kann man hier nicht klar von „rechtsextremen Parteien“ bzw. einer „rechtsextremen Partei“ sprechen? Das Gerede von „Schlechte-Laune-Parteien“ verniedlicht die Rechtsextremen. Vielmehr müsse man „eine gute Zukunftsperspektive für unser Land entgegensetzen“. Was das konkret sein soll?

Ein engagiertes Bekenntnis des Kanzlers gegen Rechtsextremismus bleibt aus. Stattdessen betont Scholz, dass die Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland für den Wirtschaftsstandort Deutschland und den Wohlstand der Bundesrepublik notwendig sei. Das leuchtet ein und ist stichhaltig. Doch das in dieser Antwort steckende Technokratentum des Olaf Scholz wird bei den Bürger:innen nicht verfangen. So wird der Bundeskanzler die Menschen in diesem Land nicht dazu bewegen können, sich klar gegen Rechtsextremismus zu stellen. Dafür müsste der Kanzler doch endlich mal konkret werden. (Moritz Post)