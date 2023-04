Anime „Suzume“ im Kino: Hinter verschlossenen Türen

Von: Daniel Kothenschulte

Makoto Shinkais epischer Anime „Suzume“ über die Risse im Umgang zwischen Mensch und Natur.

Angeblich waren es nicht einfahrende Züge oder Königskrönungen, die in den frühesten Tagen des Stummfilms beim Publikum den größten Eindruck hinterließen. Es waren Wind und Wetter und die Meereswellen, also all das, was die Malerei schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden hatte lebendig machen wollen.

Niemand bestaunt diese einfachen Wunder heute mehr im Kino, abgesehen vom japanischen Anime. Da allerdings spielen sie Hauptrollen, und ganz besonders in den Filmen von Makoto Shinkai, neben vielen anderen Qualitäten wohl der größte Regenmacher im Animationsfilm.

Vor seinem internationalen Welterfolg mit „Your Name“ drehte er die urbane Romanze „The Garden of Words“ über einen 16-jährigen Jungen, der bei Regenwetter die Schule schwänzt, um in einem Tokioter Park das zu tun, was er als seine Bestimmung im Leben erkennt – mit feinem Strich Damenschuhe zu entwerfen. Dabei lernt er eine geheimnisvolle Frau kennen, die deutlich älter ist als er. Man trifft sich fortan regelmäßig – aber nur wenn es regnet. In Shinkais „Weathering With You“ werden Luft und Liebe schon im Titel miteinander kurzgeschlossen.

Und nun also „Suzume“: Ein episch-romantisches Monumentalgemälde, das noch einmal jenem schrecklichen Erdbeben nachspürt, für das auf der Welt der Name Fukushima steht. Doch anstatt die Katastrophe nachzubilden, nimmt Makoto Shinkai eher ihren Nachhall auf, ein Gefühl einer noch immer brüchigen, nicht verheilten Welt.

Die 17-jährige Titelfigur trifft auf dem Schulweg einen jungen Mann, der sich auf einem Ruinengrundstück an einer Tür zu schaffen macht. Aus Neugier folgt sie ihm ins jenseitige Dahinter – und entfesselt dabei unwissentlich eine Bedrohung, die nur die beiden sehen können: Einen gigantischen Wurm, der sich wie ein Gespinst aus Windrosen in den Himmel bohrt und Erdbeben auslöst.

So muss Suzumu wieder in Ordnung bringen, was sie unschuldig ins Chaos stürzte. Zur Seite steht ihr dabei ein lebendig gewordener, dreibeiniger Kinderstuhl. Es ist eine ungemein liebenswerte Trickfigur – wenn auch ein Möbel aus zweiter Hand: In seinem weltweit gefeierten Kurzfilm „Paulette’s Chair“ hat Anime-Shootingstar Hiroyasu Ishida bereits 2014 mit einem ähnlich agilen Hocker bekannt gemacht. Man könnte einen handfesten Plagiatsfall vermuten.

Bleibt noch eine zweite charismatische Nebenfigur: Aus einem Stein wird ein gleichermaßen liebenswertes wie unheimliches Kätzchen lebendig, faszinierend in seiner Ambivalenz. Unter den Nachfahren des großartigen Miyazaki ist sein Bewunderer Shinkai einer der großen Emotionalisten des Mediums. Seit Miyazakis Berlinale-Gewinner „Prinzessin Mononoke“ ist Shinkais „Suzume“ der erste japanische Animationsfilm, der es in den dortigen Wettbewerb schaffte. An Verbeugungen vor dem Großmeister hat Shinkai nicht gespart, besonders prominent ist eine Hommage an dessen „Kiki’s Delivery Service“: Während einer Cabriofahrt läuft nicht nur der Filmhit von Yumi Matsutoya im Radio, auch die passende Katze ist an Bord.

Leider legen sich all diese Elemente aus zweiter Hand vor das tragende große Stimmungsbild, und wiederkehrende Situationen rund um die Suche nach den Türen führen in eine Art Episoden-Dramaturgie. Steht hier bereits, ähnlich wie in Hollywood, die Streaming-Konkurrenz mit ihren Serienformaten in der Tür? Im Berlinale-Programm war „Suzume“ der einzige künstlerische Film, der sich zugleich an ein breites Publikum wandte. Das ist selten genug, aber im Anime – und auch bei Shinkai – war man schon deutlich weiter.

Seine größte Qualität hat dieser Film nicht in den durchaus liebenswerten Details, sondern in einer allgemeingültigen, hoch emotionalen Metaphorik, die es erlaubt, zwei große Themen in einem zu verhandeln. Zum einen ist da jene besonders unter Jugendlichen erlebte Vereinsamung während der Corona-Lockdowns, die noch immer nachwirkt. Zum anderen jene tiefe, existenzielle Verunsicherung, die mit dem Klimawandel einhergeht.

Nicht nur im Anime hat das japanische Kino eine einzigartige Expertise im Umgang mit Apokalypsen entwickelt. Kein Wunder, dass es derzeit zu einer Leitkultur gerade bei den jüngeren Generationen geworden ist.

Suzume. Animationsfilm. Japan 2022. Regie: Makoto Shinkai. 122 Min.