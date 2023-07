„Alma & Oskar“ im Kino: Almas Maler

Von: Daniel Kothenschulte

Liebte sie die Kunst oder die Künstler?

Dieter Berners „Alma & Oskar“ reduziert die Kunstbegeisterung einmal mehr auf das Erotische.

Der Maler und sein Modell“: Schon das Possessivpronomen im Titel von Picassos bekannter Bildserie bezeugt ein klares Machtverhältnis. Das weibliche Modell als Objekt, die Muse als selbstlose Geburtshelferin von Meisterwerken: Kaum ein populärer Mythos über das Künstlerleben ist so langlebig wie dieses misogyne Klischee. Selbst in der aktuellen Missbrauchsdebatte über die Groupie-Unkultur im Rock’n’Roll findet er noch seinen Widerhall – im vermeintlichen Glücksversprechen der sexuellen Hingabe junger Frauen an überhöhte Künstlerfiguren.

Aber dann war da ja auch noch Alma Mahler-Werfel, das Gegenbild. Die femme fatale, die Genies gleich reihenweise um den Finger wickelte – und dabei scheinbar gänzlich unbeschadet als selbstbestimmte Genießerin durch eine Epoche ungekannten künstlerischen Aufbruchs flanierte. Das neu entflammte Interesse an einer weiblichen Moderne hat nun auch ein Alma-Biopic hervorgebracht, Oskar (Kokoschka), der andere Name im Filmtitel ist nur eine Nebenfigur, wie könnte es anders sein bei den vielen Männern?

Es beginnt in der späten Phase ihrer zehnjährigen Ehe mit Gustav Mahler in der Büro-Etage der New Yorker Carnegie-Hall. Das heißt, wir sollen glauben, dass es die berühmte New Yorker Konzerthalle ist, weil die Ausstattung entsprechende Plakate dicht an dicht in einen Flur geklebt hat, gleich ein paarmal neben- und übereinander. Das war damals zwar überhaupt noch nicht üblich, aber in Zeiten von „Babylon Berlin“ boomt in der Filmausstattung ohnehin eine gewisse Geschichtslosigkeit.

Komplexe Ausstrahlung

Umso ähnlicher ist die in Wien geborene, britisch-irische Schauspielerin Emily Cox wenigstens der Titelfigur. Alma Mahler war keine klassische Schönheit, ihre Attraktivität muss eher in einer komplexen Ausstrahlung gelegen haben. Cox’ Maske erscheint daher manchmal unvorteilhaft und überlässt die Überzeugungskraft ganz ihrem Spiel – abgesehen von einigen sehr freizügigen Sexszenen mit dem von Valentin Postlmayr gespielten Oskar Kokoschka.

Erst einmal aber tritt Walter Gropius auf den Plan. Noch zu Mahlers Lebzeiten betrügt Alma den fast zwei Jahrzehnte älteren Komponisten mit dem Architekten, der ein paar Jahre jünger ist als sie selbst. In einer unglücklich geschriebenen Dialogszene kontert sie Mahlers Eifersucht mit einer Klage über dessen Unterdrückung ihrer eigenen kompositorischen Ambitionen. Man fragt sich, warum dieses Thema offenbar erst zu diesem Zeitpunkt in der Beziehung eine Rolle spielt. Tatsächlich wird sich auch Gropius später über ihren Klavierlärm beschweren. Nach Mahlers Tod 1911 kommt die Affäre vorübergehend zum Erliegen (das kurze Verhältnis mit dem Komponisten Franz Schreker blendet der Film aus); im Folgejahr beginnt sie dann eine heftige Affäre mit Oskar Kokoschka. Der Expressionist hat schon das Verlobungsbild fertig, als sie dann doch lieber Gropius heiratet. Von dessen Nachfolger Franz Werfel erfahren wir – gemeinsam mit dem liebeskranken Verlassenen in einem Lazarett – dann nur noch vom Hörensagen.

Man ahnt schnell, dass selbst dieser relativ knappe Ausschnitt von zehn Jahren wenig Raum lässt für ein Alma-Mahler-Porträt abseits ihres Beziehungslebens. Nur eines ihrer hinterlassenen siebzehn Kunstlieder ist im Film zu hören. Die Szenen der Affäre selbst schwelgen in Bohème-Klischees inklusive wütend zerschnittener und zerrissener Kunstwerke. Wie so oft in Filmen über die klassische Moderne hat man das Gefühl, sie solle noch moderner aussehen als sie ohnehin schon war. Die Uraufführung von Kokoschkas frühem expressionistischen Drama „Mörder, Hoffnung der Frauen“ lässt der Film, unterlegt mit neutönerischen Klängen und mit nacktem Ensemble, eher aussehen wie ein Stück von Hermann Nitsch.

Das größere Versäumnis ist, wie wenig man von Alma Mahlers offensichtlicher Begeisterungsfähigkeit für die verschiedenen Künste mitbekommt. Es ist wohl das größte Missverständnis in der Beschäftigung mit dieser Frau, ihre Leidenschaften auf das Erotische zu reduzieren. Nach allem, was man aus ihren Selbstäußerungen ableiten kann, liebte sie die Kunst noch mehr als die Künstler – und das in einer ungewöhnlich weitsichtigen Weise, die weit über die Wirkungskontexte der einzelnen Disziplinen reichte. Lediglich in ihrem Einsatz für die Mahler-Kompositionen ist etwas davon im Film präsent, und auch da macht sie eher eine dominierende als vermittelnde Figur.

Der erste Super-Fan?

So sehr der Film also bemüht ist, Alma Mahler nicht auf die ihr meist zugewiesenen Rollenbilder der Muse, „Windsbraut“ oder femme fatale zu reduzieren, dringt er doch nicht vor zum Geheimnis ihres erstaunlichen Lebens. Alles, was dem Regisseur und Autor Dieter Berner, der schon Egon Schieles Leben verfilmte, dazu einfällt, ist der Konflikt zwischen eigenen und fremden Kunstambitionen. Aber wäre nicht auch die Kunstbegeisterung selbst einmal ein Thema? Vielleicht ist Alma Mahler-Werfel ja überhaupt der erste Super-Fan des 20. Jahrhunderts, unermüdlich und unstillbar in ihrer Begeisterungsfähigkeit.

Manchmal hat man das Gefühl, das europäische Kino vergisst gerade, dass es noch ein kunstsinniges Publikum gibt – auch wenn man auf dessen Eintrittsgeld dank üppiger Fördertöpfe längst verzichten kann. Das letzte bedeutende Biopic zum Thema, Ken Russells „Mahler“, hatte genau dieses cinephile und kunstaffine Publikum im Sinn.

Alma & Oskar. Schweiz/Österreich/Deutschland/Tschechien 2022. Regie: Dieter Berner. 89 Min.