20 Jahre Mario Barth: die große Jubiläumsshow auf RTL: Kennste? Ja. Leider!

Von: Moritz Post

Das Präfix „Kult“ vor dem „Komiker“ hat sich Mario Barth inzwischen redlich verdient. Doch was bedeutet das eigentlich?

Frankfurt – „Kennste?“ - Ja. Leider! Es gibt schließlich keine Menschenseele, die nicht ein Leben als Einsiedler:in führt, davon verschont, der grinsenden Visage von Kult-Komiker Mario Barth im TV zu begegnen. Im Übrigen der einzige Gesichtsausdruck, den Barth beherrscht. An diesem Samstag feiert Barth zu allem Überfluss sein 20-jähriges Bühnenjubiläum. Auf RTL läuft „20 Jahre Mario Barth - Die große Jubiläumsshow“. Der vor sich hin siechenden Menschheit bleibt auch wirklich nichts erspart.

Das Präfix „Kult“ vor dem „Komiker“ hat sich Mario Barth in all den Jahren redlich verdient. Doch was bedeutet das eigentlich? Wo durch Cinetast:innen manchen Meisterwerken der Filmkunst das Prädikat „Klassiker“ verliehen wird, spricht man bei Filmen wie „Manta Manta“ vom „Kult-Film“. „Kult“ ist die Kapitulation vor der Qualität, ohne sich deren Mangel jemals offen einzugestehen. Ganz nach der Devise: „Schlecht gemacht, aber irgendwelche Hornochsen werden dafür schon viel Geld bezahlen und sich den Schwachsinn anschauen!“

Mario Barth: Gibt es etwas anderes außer „Kennste“ und „Männer“?

Das Gleiche gilt also auch für die deutsche Comedy-Szene und den prolligen Berliner Ex-Messdiener Barth. Während man bei Til Schweiger noch die Leistung anerkennen muss, dass Deutschlands prominentester Kneipenschläger für die Fortsetzung von „Manta, Manta“ das neue Drehbuch immerhin selbst geschrieben haben soll, muss Mario Barth sich die Frage gefallen lassen, ob er tatsächlich jemals andere Witze außerhalb der Kategorie „Kennste?“ und „Männer!“ zu Papier bekommen wird.

Der Blick auf die Titel seiner Live-Programme lässt dabei so manchen Zweifel aufkommen: „Männer sind Schweine, Frauen aber auch!“ (2003), „Männer sind primitiv, aber glücklich!“ (2006), „Männer sind peinlich, Frauen manchmal auch!“ (2009), „Männer sind schuld, sagen die Frauen!“ (2012), „Männer sind bekloppt, aber sexy!“ (2015), „Männer sind faul, sagen die Frauen!“ (2018) und „Männer sind Frauen, manchmal aber auch ... vielleicht!“ (2022).

Mario Bart: Zufall oder Chiffre?

Mario Barth feiert das 20-jährige Bestehen einer Spielart der Komik, die einzig auf der dichotomischen Differenz-Kategorie „Mann/Frau“ beruht. Das ist nicht nur einfallslos, sondern spiegelt auch wider, dass Barth tatsächlich nur in der Lage ist, auf der Grundlage sexistischer Klischees und somit auf Basis von Diskriminierung Pointen aufzubauen. Zuletzt gesellten sich hierbei vermehrt queerfeindliche Aussagen hinzu. Denn wo nur Mann und Frau existieren, ist es anstrengend, die Nicht-Binarität zu integrieren. Doch dazu ist Mario Barth schlicht nicht in der Lage. Also macht er das, was er schon immer tut: Zum Tritt nach unten ansetzen.

Zur Person

Name Mario Wolfgang Barth Alter 50 Jahre (geboren am 1. November 1972) Geburtsort West-Berlin Beruf Komiker und Moderator

Zum Schluss ein gewagter Gedanke: Überrascht vor diesem Hintergrund eigentlich noch das Ergebnis einer Umfrage bei jungen Menschen, die Anfang dieser Woche publik wurde? Demnach hält ein Drittel der Männer zwischen 18 und 35 Jahren Gewalt gegen Frauen für akzeptabel. Also genau jene Generation, die in den vergangenen 20 Jahren mit dem Comedy-Programm von Mario Barth aufwachsen musste. Um mit Superbrain Hans-Georg Maaßen zu fragen: „Zufall oder Chiffre?“ Freund:innen von Korrelation und Kausalität sollten hierüber mal nachdenken. (Moritz Post)