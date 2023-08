Zwei Wochen

Von: Judith von Sternburg

Teilen

Die Relativität der Zeit funktioniert folgendermaßen: Der erste Ferientag dauert unendlich lang. Und die beiden letzten Wochen, gehen schnell vorbei. © Chromorange/Ralph Peters/Imago

Noch zwei Wochen Schulferien in Hessen – aber was heißt das schon angesichts der Relativitätspraxis der Zeit. Die Kolumne „Times mager“.

Vier von sechs Wochen sind vorbei. Aus hessischer Sicht. Denn natürlich geht es hier um die großen Ferien. Vier von sechs Wochen, was bedeutet das? An der Oberfläche bedeutet es, dass in Hessen in zwei Wochen der Schulunterricht wieder anfängt. Tatsächlich aber bedeutet es, dass in den nächsten zwei Wochen erneut Tausende von Schülerinnen und Schülern und sonstige Betroffene (der Lehrkörper, der unsereinem allerdings immer ein Buch mit sieben Siegeln war, dies mit Respekt und Diskretion gesagt, außerdem Eltern, Tanten und alle Menschen, die ein Herz haben) mit der bitteren Erkenntnis der Relativität von Zeit konfrontiert sein werden.

Die Relativität der Zeit, und das lernt man leider nicht im Physikunterricht, sondern nur hier draußen im Leben, funktioniert folgendermaßen: Der erste Tag dauert unendlich lang. Der zweite bis siebte Tag dauert jeweils sehr, sehr lang. Die zweite bis vierte Woche dauert jeweils genau so lang, wie drei Wochen eben dauern – eine schöne, anständige, reelle Länge. Man schwimmt in der Lübecker Bucht herum, schaut sich die Giraffen im Zoo an, liest ein Buch am Tag, picknickt am Limes, langweilt sich genussvoll ein wenig. Und was auch immer sonst noch. Die fünfte Woche, obwohl man doch nichts anderes tut, sich also redlich bemüht, nicht versehentlich irgendetwas zu beschleunigen, vergeht ein wenig schneller. Es ist unbegreiflich. Schon ist die sechste Woche da, und obwohl eine Woche doch sieben Tage hat und damit eine passable Länge, ist jetzt bereits Samstag.

Man kauft sich noch ein Eis und ein Mäppchen. Trost in exquisiten Unterrichtsutensilien zu suchen, ist so vergeblich, dass es noch Jahrzehnte später eine Ambivalenz mit sich bringt, die Schreibwarenabteilung im Kaufhaus zu betreten. Einerseits die garstige Erinnerung. Andererseits die Freiheit, sich etwas zu kaufen oder nicht zu kaufen, jedenfalls auf keinen Fall am übernächsten Tag in die Schule zu müssen.

Und was sagen die anderen dazu? M. sagt, sie habe immer das Gefühl gehabt, diesmal könnte es schöner werden, außerdem habe sie sich auf ihre Freundinnen gefreut. C. sagt, er sei ganz gerne zur Schule gegangen, vor allem wegen des Sportunterrichts. Na ja, Menschen sind halt unterschiedlich. S. schweift übrigens gleich ab und sagt, dass sie bis heute grundsätzlich nicht mehr als zwei Wochen am Stück freinehme. Ach, warum das denn, S.? Weil sie immer Angst habe, es sonst nicht mehr zurückzuschaffen in die Arbeit.

Vielleicht ist das ein Trost. Nach der Schule wird es eventuell beinhart. Und bis zu den Herbstferien sind es nur sieben Wochen, allerdings: lange Wochen.