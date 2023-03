Zutiefst

Von: Stephan Hebel

Fototermin zur 21. Staffel der TV-Serie „Rote Rosen“. © Georg Wendt/dpa

Um eine hässliche Inflation kann es sich auch beim Gebrauch bestimmter Wörter handeln. Die Kolumne „Times mager“.

Das ist jetzt ein bisschen blöd, denn Sie wissen wahrscheinlich längst Bescheid, aber unsereins hat nicht mal die Vorschau gesehen. Wovon? Naja, von Folge 3744 der Serie „Rote Rosen“, von der bereits vorab im Internet („Tag 24“) Erschreckendes zu lesen war: „Bernd ist zutiefst getroffen und trifft eine Entscheidung“. Und, fast schlimmer noch: „Carla (Maria Fuchs, 48) erlebt einen großen Schock. Als sie aus der Dusche kommt, steht plötzlich ein fremder Mann in ihrer Wohnung. Es ist Ralf (Hardy Krüger jr, 54)!“

Gehen Sie mal davon aus, dass Carla (Maria Fuchs, 48) ganz ähnlich wie Bernd von der Begegnung mit Hardy Krüger jr., 54 (!), ebenso tief getroffen ist wie Bernd von der Beziehung zwischen „Sandra (Theresa Hübchen, 52) und Mathias (Makke Schneider, 49)“. Und zwar, Sie können es glauben: zutiefst.

Dieses Beispiel wurde exklusiv für den Kollegen G. ausgewählt, der um eine analytische Befassung mit dem Wort „zutiefst“ gebeten hat. Vorläufiges Fazit nach fast einminütiger Internet-Recherche: Der Gebrauch des Wortes „zutiefst“ ist zutiefst bzw. höchst inflationär, fast wie die Bananenpreise.

Dieser Gebrauch lässt sich in zwei Kategorien einteilen: erstens die Anwendung dort, wo der Superlativ angebracht ist, also bei Kriegsverbrechen, Mord, Totschlag und Folter. Da gibt es nichts zu deuteln, wer hier nicht mindestens „zutiefst besorgt“ ist, hat den Zynismus mit Löffeln gefressen, und damit ist die Sache erledigt.

Der zweite Gebrauch tut mit dem Wort „zutiefst“ genau das, was Inflation mit Ihrem Nettoeinkommen tut: entwerten. Es ist ja nicht nur so, dass „Bernd (Tim Olrik Stöneberg, 49)“ zutiefst betroffen wäre, weil geliebte Frau mit anderem Mann (oder umgekehrt?) und so. Bernd ist sogar ziemlich cool, denn kaum getroffen, trifft er selber, und zwar eine Entscheidung, mehr wird hier nicht verraten. Aber zurück zur Recherche, hier ausgewählte Ergebnisse:

Erstens: Das Erzbistum Köln gibt eine seiner 33 Schulen auf, und der Bonner Stadtdechant ist „zutiefst traurig“ („Katholisch.de“). Zweitens: Der Ausbau des Bahnhofs von Alsfeld verzögert sich, und der Bürgermeister ist „zutiefst verärgert“ („Osthessen-Nachrichten“). Drittens, Achtung, witzig: Die Berliner SPD unterwirft sich der Juniorpartnerschaft mit der CDU, und die Vorsitzende ist „zutiefst davon überzeugt, dass dieser Weg richtig ist“.

Wenn Sie sich mal selber nicht glauben, wie sehr, sagen wir, das Schicksal von Nachbars Goldhamster:in Sie berührt, wählen Sie bitte zwischen zwei Möglichkeiten. Erstens: „Mal ehrlich, das berührt mich total.“ Zweitens: „Ich bin zutiefst berührt.“