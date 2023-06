Zeitreisen

Von: Michael Hesse

Unkundige mögen dies für ein Dixie-Klo halten. Doch wer jemals ein größenwahnsinniges Tentakel-Monster jagte, weiß: Damit kann man auch Zeitreisen unternehmen. © Christian Ohde/Imago

Ein Zeitreisender warnt von Aliens-Angriffen im nächsten Jahr. Können wir irgendwann in die Zukunft entfliehen?

Neulich las ich auf einem Magazin-Titel, dass im Jahr 2024 die Welt von Aliens angegriffen werde. In der Dachzeile war zu lesen: „Zeitreisender warnt“. Das fand ich kurios. Wie kann man nur auf die Idee kommen, sich als Zeitreisender oder Zeitreisende zu bezeichnen, fragte ich mich.

Nur kurze Zeit später kam ich auf dem Kölner Hauptbahnhof mit der üblichen Verspätung an, um einen Freund nach vielen Jahren wiederzusehen. Zur Überraschung aller schritt feierlich mit Musik und Gesang eine Gruppe Hare-Krishna-Jünger die Stufen am Kölner Dom herunter. Das Publikum zeigte sich amüsiert und ich mich erstaunt, dass es diese hinduistische Gruppierung, manche sagen Sekte, überhaupt noch gibt. Unfreiwillig fühlte ich mich in die 1970er Jahre zurückversetzt, als der Gesang: „Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare, Rama“ fast schon ein Ohrwurm war. Der überraschende Auftritt sollte schnell sein abruptes Ende finden.

Eine Gruppe junger Männer in schwarzen Sporthosen und schwarzen Trikots stellte sich nun auf, als wollte man ein Gruppenbild von sich schießen lassen. Stattdessen ertönten plötzlich Schlachtrufe, die in ihrer Lautstärke und Härte die Freudengesänge der Hare-Krishna-Gruppe nahezu zertrümmerten. Diese gaben schließlich auf und traten ab, vertrieben von einer Fußball-Mannschaft, die sich ihres Turniererfolges noch einmal versichern wollte. Sie hatte die Wirkung eines Burschenschaftstreffens aus der Zeit von Wilhelm II., als das Deutsche Reich sich aufmachte, die Welt zu erobern mit dem Motto: Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Zumindest kam es mir so vor. Und plötzlich musste ich an das Magazin mit dem kuriosen Titel denken: Zeitreisender. War ich plötzlich selbst ein Zeitreisender geworden? Ganz gewiss nicht.

Zeitreisen in die Zukunft, da ist man sich in der Physik einig, sind möglich. Zuletzt schickte man etwa Photonen auf eine Art Zeitreise, indem einige ihrer Zustände in der Zeitreihe übersprungen wurden. Zeitreisen in die Vergangenheit gelten hingegen als nahezu unmöglich. Der inzwischen verstorbene Physiker Stephen Hawking soll einst eine Party für Zeitreisende veranstaltet haben. Er verschickte die Einladung erst nach der Feier und hoffte darauf, dass Zeitreisende aus der Zukunft den Zettel lesen und vorbeischauen würden. Leider erfolglos. Seitdem glaubt er - anders als Albert Einstein - nicht mehr an die Möglichkeit von Zeitreisen.

Was uns bleibt, ist wohl nur unsere Imagination. Die Philosophie hält sie für ein unverzichtbares Ingredienz unserer Erkenntnis. Ihr Vorteil: Mit ihr können wir überall hinreisen und uns die fantastischsten Dinge vorstellen.