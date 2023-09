Die Schlacht bei Rain am Lech, 1632: Der Dreißigjährige Krieg, einer dieser scheinbar nie enden wollenden Kriege. Erleben wir so etwas jetzt wieder?

Times mager

Von Michael Hesse schließen

Warum wir keinen Epochenwandel erleben, obwohl sich alles zu ändern scheint.

Stehen wir eigentlich wirklich vor einer Zeitenwende? Kanzler Scholz hatte davon gesprochen, seine Ministerin Baerbock ebenfalls. Scholz hatte aber auch viele Milliarden versprochen, die in die Abwehrbereitschaft seines Landes fließen sollten. Heute will er das nicht mehr so gerne hören. Sein klammer Kassenwart Lindner will lieber nicht zu viel ausgeben. Höchstens für E-Fuels, damit Porsche-Fahrer auch weiterhin mit Verbrennern über die Autobahn brausen können.

Zeitenwende ist ein großes Wort. Aber es gibt solche Momente in der Geschichte, die neue Dynamiken entfalten. Nine-Eleven war so einer. Er wurde es nicht automatisch, nicht zwangsläufig, sondern wegen der Räuberbande um George W. Bush herum, die einen, sogar zwei Kriege vom Zaun brach, um Amerika zu rächen.

Auch die Deutschen machten in Afghanistan mit. Erst vor wenigen Wochen konnte man hören, dass ihr Einsatz überhaupt nichts verändert hatte, zu keiner Zeit. Das ist schockierend, da die Soldaten und Soldatinnen dort ihr Leben riskierten. Peter Struck sprach davon, dass am Hindukusch die deutsche Freiheit verteidigt werde. Es war dreist gelogen, weiß man heute.

Der von Putin vom Zaun gebrochene Krieg gegen die Ukraine kann tatsächlich eine Zeitenwende einleiten. Er ist ein Zäsur, da noch nie ein so großes Land im Nachkriegseuropa einen Krieg so massiv geführt hat – und auf einen ebenso harten Widerstand gestoßen ist. Ein Ukrainer sagte neulich, dieser Krieg werde niemals enden. Das erinnert fast an die Schlachten in der Antike, an die Kriege, die Homer in seinen Epen beschrieb. Ein nie enden wollender Krieg, wie die hundertjährigen Kriege zwischen Frankreich und England. Die dreißig verheerenden Jahre in Deutschland zwischen 1618 und 1648. Es waren historische Einschnitte damit verbunden, gewiss. Aber viele Entwicklungen liefen trotzdem weiter, ließen sich auch von den Verheerungen nicht bremsen.

Diesmal könnte es auch so sein. Doch es liegt etwas in der Luft, auch im fernen Asien. Es sieht nach Krieg aus, sagen die Japaner und Japanerinnen. So viele Truppen würden überall stationiert. Es ist vielleicht noch spürbarer als in Europa, die Gefahr, die von China ausgeht, die Präsenz der USA, die hochgerüsteten Staaten. Und mittendrin der verrückte Diktator, Kim Jong Un.

Zeitenwenden hängen von menschlichem Tun ab, von Entscheidungen, die nach Ereignissen getroffen werden. Man kann Einfluss nehmen, denn unsere Welt ist nicht nur ein Feld des Determinismus, sondern ebenso sehr der Willensfreiheit.