Zeit, lang

Von: Sylvia Staude

Der Google-Jahresrückblick enthüllt eine Menge Fragen, die anscheinend irgendwann mal irgendwen interessiert haben. Die Kolumne „Times mager“.

Die Zeit ist ein biegsam Ding. Gestern erst war Sonnenwende, morgen ist Weihnachten, übermorgen Ostern. An Ostern, dem nächsten, ist aber schon alles wieder von vorn losgegangen, nämlich ein Jahr, das mit einer 4 endet. Und in dem Weihnachten schneller kommen wird, als alle Erwachsenen denken, für Kinder aber nicht schnell genug.

Aber, glauben Sie Ihrem Times mager ruhig, Sie können sich selbst auch in eine gewisse Zeitlosigkeit versetzen. Beziehungsweise das Gefühl bekommen, die Zeit dehne sich wie ein Kaugummi – der übrigens, so hat die Schriftstellerin Marion Poschmann recherchiert, am Aussterben ist, obwohl er zur Fortpflanzung nicht von Insekten bestäubt werden muss und, einmal auf dem Trottoir haftend, Reinigungsfahrzeuge und Jahrhunderte überdauert (es könnte sein, dass der Mensch das freilich nicht mehr wird nachprüfen können; vielleicht wird es aber eine KI interessieren).

Doch wir schweifen ab. Denn jetzt wollen Sie ja wissen, wie das anzustellen ist, die Zeit zu dehnen. Ganz einfach: Sie rufen die Jahresrückblicke von Google auf. 2018 zum Beispiel, da stehen unter „Abschiede“ fünf Namen, von denen uns nur einer, Stephen Hawking, überhaupt noch etwas sagt. Unter den Was-Fragen findet sich, auf Platz drei: „Was sind Permanenzen?“ Äh. Und auf Platz fünf: „Was bedeutet Rs?“ Grübel. Das ist also das, was Deutschland interessiert hat in einem Jahr, das offenbar komplett stattfand, als wir gerade mal nach der Chipstüte gesucht haben.

Die „Wie-Fragen“ dieses Jahres lassen darauf schließen, dass Fußball auch 2018 eine gewisse Rolle spielte, denn da steht auf dem zweiten Platz: „Wie muss Deutschland spielen, um weiterzukommen?“ Hm, hat leider nichts geholfen, das zu googeln, liebe Fußballfans. Aber Moment, wann war das nochmal, als in Sachen Fußball nichts irgendwas geholfen hat? Gestern? Und schon ist die Zeit zusammengeschnurrt. Dafür ganz weit weg, die Wie-Frage auf Platz vier: „Wie heißt die Mutter von Niki Lauda?“ Nun, natürlich war uns klar, dass auch Niki Lauda eine Mutter gehabt haben muss – trotzdem erstaunlich, dass so viele Leute dringend ihren Namen wissen wollten. Seltsame Zeit, vor fünf Jahren.

Was wir mit all dem beweisen wollen: dass die Zeit sich mächtig dehnen oder auch zusammenziehen kann. Mit den Fragen, die heute keinen Menschen mehr interessieren, wurde 2018 klein und kleiner und ist dann ums Eck verschwunden. Einerseits. Mit den Fragen, die wir auch heute noch stellen – Wie-Frage Nummer fünf: „Wie lange bleibt die Hitze?“ –, wanzt sich 2018 allerdings unangenehm an uns ran. Ehe Klimawandel-Fragen veralten, wird es Google nicht mehr geben.