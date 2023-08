Zeit

Von: Stephan Hebel

Nach dem System der „römischen“ Stunde wird die Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang immer in zwölf Stunden aufgeteilt, die Zeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang ebenso. Da kann sich so eine Stunde im Sommer ganz schön ziehen ... © Imago

Nicht nur, aber auch beim Vortrag des Chefs hat es eine Bedeutung, dass die Tage unterschiedlich geschwind vergehen. Robert Seethaler bringt es auf den Punkt.

Wer Simon ist, tut im Moment nichts zur Sache, Sie werden es schon erfahren, wenn Sie Robert Seethalers wundervolles neues Buch „Das Café ohne Namen“ lesen. An dieser Stelle zählen nur die folgenden zwei Sätze: „Ungefähr um diese Zeit merkte Simon, dass sich sein Lebensrhythmus auf sonderbare Weise verformt oder verzogen hatte. Während die Tage sich immer weiter zu dehnen und zu strecken schienen, flogen die Jahre nur so dahin.“

Da tun sich nun gleich mehrere Probleme auf. Erstens natürlich die Sache mit dem Älterwerden, das bekanntlich ohnehin zu dahinfliegenden Jahren führt, und zweitens auch noch in Verbindung mit chronischer Alltagsmonotonie, sprich: gedehnten und gestreckten Tagen. Frage: Lässt sich daran etwas ändern?

An dieser Stelle kommt der wunderbare Radiobeitrag ins Spiel, der kürzlich an das System der „temporalen“ oder auch „römischen“ Stunde erinnerte. Für den Fall, dass es Ihnen entfallen sein sollte: Dabei wird die Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang immer in zwölf Stunden aufgeteilt, die Zeit zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang ebenso.

Um es mal an Freitag, dem 3. August 2023 zu demonstrieren: Der Tag beginnt um 5:56 Uhr (derzeit gültige Zeitrechnung) und endet um 21:03 Uhr mit dem Untergang der Sonne. Das sind nach Ihrer bescheidenen Rechenmethode 15 Stunden und sechs Minuten, aber mal römisch gedacht machen wir daraus zwölf Stunden zu je 75 Minuten und 45 Sekunden. Was logischerweise bedeutet, dass Sie über den Daumen um 13:29 Uhr gängiger Zeitrechnung Mittag machen, nur mal als Beispiel, und früher im Sommer, wenn die Tage am längsten sind, dehnen sich die Stunden noch mehr. Bei den Mönchen in unseren Breiten soll das auch nach der Zeit der Römer noch üblich gewesen sein.

Aber ehrlich gesagt: Das hilft beim Älterwerden auch nicht, denn Seethalers Simon hat (Sie werden es lesen) andere Probleme, auch wenn es sicher noch etwas mehr Sicherheit in sein Leben gebracht hätte, wenn er Tag für Tag, sommers wie winters, zwölf Stunden wach und zwölf im Schlaf verbracht hätte. Es soll Leute geben, die sich nach dieser Art Ordnung sehnen, gerade im Winter: Halb fünf nachmittags? Quatsch, die Sonne geht unter, zwölf Uhr, Zeit zum Schlafen, Computer aus, raus aus dem Büro, fertig!

Das sind dieselben Leute, die sich nach 75 Minuten „Meeting“ fragen, ob sie die Vorträge des Chefs besser ertragen hätten, wenn sie wüssten, dass es sich nur um eine Stunde gehandelt hat. Andererseits hätte der Chef im Winter in den gleichen 75 Minuten fast zwei Stunden lang geredet, und das macht nun wirklich nichts besser.