Sie bestimmt unser Leben, aber was ist sie wirklich?

Kinder, wie die Zeit vergeht. Das hört man oft auf Stufentreffen, zuletzt war es wieder einmal soweit. Kinder fragen sich so etwas natürlich nicht, das machen nur die älteren Semester. Kinder würden eher fragen, ob Zeit tatsächlich vergeht - oder nicht etwas ganz anderes. Vielleicht haben wir ja alle Glück gehabt, und die Zeit vergeht überhaupt nicht. Wir leben in einem nicht enden wollenden Moment. Klar, die Erfahrung spricht dagegen. Aber wer mit der Philosophie darüber reflektiert, was Zeit wohl sein mag, könnte auf solche Ideen kommen.

Tatsächlich ist die Philosophie auch in der Frage der Zeit genauso unterschiedlicher Meinung wie auf allen anderen Feldern. Ein gewisser Augustinus, der in Nordafrika mitunter reaktionäre Gedanken hegte, gestand ein, dass er ein ziemlich dummes Gesicht gemacht hatte, als ihm die Frage aufging, was Zeit eigentlich sei. Ich wusste es, glaubte es zumindest zu wissen, doch als ich es angeben musste, geriet ich in Verlegenheit. Nun ja. Was ist sie aber nun wohl? Aristoteles jedenfalls betonte den Charakter der Sukzession der Zeit. Zenon hingegen übte sich darin, Zeit-Paradoxien aufzustellen. Denker des Mittelalters dachten an die Ewigkeit als eine besondere, göttliche Zeitform. Die Philosophen der Neuzeit orientierten sich eher an dem naturwissenschaftlichen Modell, das Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton vertraten.

Leibniz etwa fand, dass die Zeit genauso wie der Raum nur eine verworrene Idee sei. Sichere Erkenntnis würde man durch sie nicht erlangen. Kant sah das anders. Die Zeit spielte in seiner „Kritik der reinen Vernunft“ eine überragende Rolle. Zunächst demonstierte er in dem Kapitel „Transzendentale Ästhetik“, dass die ursprüngliche Vorstellung der Zeit kein Begriff sei, den wir uns gebildet hätten, sondern eine Anschauung, die uns gegeben sei. Die Zeit sei eine Form, die jedem wahrgenommenen Gegenstand zugrunde liege. Sie habe eine ungeheure Bedeutung in der Erkenntnis der Dinge, da nichts sei, was nicht in der Zeit sei. Die Vorstellung der Zeit sei für uns Menschen notwendig und gelte allgemein, etwas barocker formuliert: sie gilt apriori.

Kant überraschte seine Leserschaft mit seiner Theorie. Die Zeit sei nicht ein reines Nacheinander, erklärte er, sondern etwas Beharrliches, denn nur durch etwas Zugrundeliegendes, an demsich Sukzession messsen lasse, sei das Nacheinander überhaupt möglich. Die Frage nach der Zeit ließ die Philosophie nicht mehr los. Heidegger nannte sein Hauptwerk später sogar „Sein und Zeit“. Das Sein könne nur aus dem Begriff der Zeit richtig verstanden werden. Heute spielt die Zeit in philophischen Diskursen nicht mehr die große Rolle wie früher. Es sind eben andere Zeiten.