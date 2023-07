Times mager

Von Lisa Berins schließen

Das Sommerlochtier war diesmal flüchtig. Der Sommerhit lässt noch auf sich warten. Und was Susan Sontag damit zu tun?

Langeweile sei im Grunde eine bestimmte Art von Frustration, hat Susan Sontag einmal geschrieben - aber es hilft ja nichts, wir müssen mit ihr leben. Besonders auffallend ist sie im Sommer, auch wenn es derzeit genügend Gelegenheiten gibt, sich über den Klimawandel, Kriege und den Zustand der Welt zu sorgen. Wenn man „Langeweile“ googelt, dann findet man auch viel Positives. Sie ist supergut und supergesund für unser Gehirn. Sie aktiviert unsere faulen Denkzellen, endlich Zeit, um über alles genau nachzudenken und die Dinge aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten. Zeit für Kreativität! Das kann, vermutlich in Verbindung mit drückender Hitze, aber auch fatal sein. Denn unsere faulen Denkzellen sind möglicherweise überfordert, wenn sie so adhoc aus dem Winterschlaf gerissen werden. Aus purer Verzweiflung spucken sie dann einfach random Dinge aus, Datenhalluzinationen; testweise. Dieses Jahr: Die Löwin.

Hundert Beamte sicherten ein Stück Wald in Berlin und Brandenburg, Hubschrauber, Wärmebildkameras, Fährtenhunde - alles aufgefahren. Eine Horde Journalistinnen und Journalisten verfolgte das Spektakel. Eine Social-Media-Bubble war kurz vorm Platzen. Es war die perfekte Soap - reich an Spannung und lustigen Entwicklungen, wobei: Die dramatische Wende, der Höhepunkt blieb aus. Stattdessen verpuffte alles in einer absurden Wolke der Bedeutungslosigkeit. Ein verspäteter Videoabgleich zeigte: Es ist die Rückenlinie eines gewöhnlichen Wildschweins. Nicht einer Löwin.

Enttäuschend irgendwie. Der Jagdpächter hatte doch die Raubkatzen-Schrubb-Spuren an einem Baum entdeckt! Zwei Polizisten haben das Tier mit eigenen Augen gesehen - nachts! Es hätte sich doch wenigstens noch ein paar Wochen als Cosy-Crime, als „Hund von Baskerville“-Phantom halten können! Echtes Löwengebrüll soll durch den Wald gehallt sein. Latent war immer die schaurige Frage da: Hat die Bestie zugeschlagen? Ja, hat sie denn nicht mal Hunger?

Jetzt ist man sich also einig: Die Löwin war ein kollektives Hirngespinst. Mal wieder. Mal wieder natürlich im Sommer. Damit wäre also das Sommerlochtier abgehakt. Fehlt noch der Sommerdrink - das Internet sagt: Aperol Palermo; ohne Mineralwasser und Prosecco, stattdessen mit Tequila, Orangenlikör oder Limetten- und Grapefruitsaft, im „Trinkgefühl“ dominiert der „Erfrischungseffekt“. Und der Sommerhit - der wird sich noch für Mitte August aufgehoben. Dann ist das auch wieder geschafft. Es sei denn ... auf dieser Welt treibt noch mehr Langeweile ihr Unwesen. Und dann kommt das große X um die Ecke. Ein angeödeter Geist mit dick Kohle und einem Raumfahrtunternehmen, der was erleben will. Frustration? Natürlich hat Sontag recht.