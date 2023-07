Wer das list...

Von: Lisa Berins

Teilen

Manchmal gibt es begründeten Zweifel an der Annahme, dass Erwachsene wirklich die Schlaueren und Vernünftigeren sind.

Wer das list ist dum.“ Das muss man sich mal trauen. Die Kundschaft verhöhnen und wissen: Sie kommt eh wieder. Sie hat gar keine andere Wahl. Es gibt hier eine gewisse Monopolstellung, und auch wenn die Vermutung naheliegt: eine Parallele zum Umgang mit der Deutsche-Bahn-Kundschaft besteht wahrscheinlich nicht. Dieses Business hier ist fest in Kinderhand.

Auf einem Klebestreifen ist die Provokation mit Edding niedergeschrieben – in Schönschrift, in eigens kreierter Rechtschreibung. Links daneben sind kleine Behälter aufgestellt, in denen Nüsse, Fruchtgummi, Konfetti angeboten werden. Daneben wiederum stehen ordentlich aufgereiht die vorrätigen Gläserformen mit den jeweiligen, ebenfalls auf Tape angebrachten Beschriftungen „groß“ und „klein“, rechts je ein Beispiel dessen, was getränkemäßig im Angebot ist: Weißwein, Rotwein, Bier, Wasser mit und ohne Sprudel, Fanta, Cola, Sprite.

Es ist ein gut sortierter, gut funktionierender Laden – und er ist komplett selbstorganisiert. Betrieben wird er von Schulkindern verschiedener Größen (sie selbst tragen keine beschrifteten Klebestreifen), die noch nicht ins Bett mussten, und das sind zu dieser Uhrzeit erstaunlich viele. Mitten in der Nacht also arbeiten sie, während ihre Eltern im Festsaal der Jugendherberge tanzen – auf Babypuder-bestäubtem Linoleum, weil das besser rutscht. (Lässt man die Erwachsenen einmal aus den Augen, stellen sie nur dummes Zeug an.)

Hinter der Bar hat jetzt der Größte das Regiment übernommen, er greift über den Kopf der Kleineren nach den leeren Gläsern und gibt Anweisungen: Mehr Wein in das Glas! Wasser her! Andere schwärmen in der Zwischenzeit aus, sammeln leere Gläser ein, bringen sie zurück und spülen. Die Arbeitsabläufe haben sich in den ersten Minuten perfekt eingespielt, jetzt kann sich ruhig mal die Bahn ein Vorbild daran nehmen.

Einer der Kleineren streift durch den Raum und fragt, ob jemand noch etwas trinken will. Er kann die Antworten nicht hören, denn er trägt – im Gegensatz zu den verantwortungslosen Erwachsenen – bunte Ohrstöpsel wegen der lauten Musik. Das mit dem Nichtshören macht aber gar nichts, der Kellner versteht auch Zeichensprache. Außerdem hat er seine Kundschaft sowieso im Griff und ist immer zur Stelle, sobald der letzte Schluck ausgetrunken ist. Am Ende des Abends jongliert er drei volle Gläser auf einem Tablett über den Dancefloor – einhändig.

Hinter der Theke wird langsam Schluss gemacht, gewischt und eingeräumt. Einem Paar soll, so hört man am nächsten Morgen, das nächste Getränk von einem Kind verboten worden sein. Das Paar wurde ins Bett gebracht. Die anderen durften noch ein bisschen aufbleiben. Aber nicht mehr so lange!