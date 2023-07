Wehrt euch

Von: Judith von Sternburg

Teilen

Aus dem Rathaus Klagenfurt gab es inzwischen eine Entschuldigung. © Imago

Nachtrag aus Kärnten: Ein Schild am Wegesrand und eine Bürgermeister-Affäre.

Auf dem fast schon gelben Feld, zwischen Wiesen in frechem Grün, das hier wohl durch die spezielle Umgebung („Im Frühtau zu Berge …“) begünstigt wird, ist an einer Art von Halterung ein großes Transparent befestigt. Darauf steht: „WEHRT EUCH ES REICHT“. Selbst wenn die wenigsten, die hier vorbeibrausen, daraufhin direkt anhalten und sich wehren werden, so wird die Aufforderung im Autoinneren kaum ohne Resonanz bleiben, vor allem nicht bei den Beifahrern und Beifahrerinnen, die die Möglichkeit haben, in die attraktive Landschaft hinauszublicken, und dann auf einmal das.

Eine mögliche Reaktion ist: „Ja, Mensch, stimmt, so geht das nicht weiter.“ Eine andere mögliche Reaktion ist: „Was ist denn hier los, was wollen die, was geht mich das an?“ Obwohl die zweite Reaktion vernünftiger ist, wir sind weit weg von zu Hause, wir haben keine Ahnung, worum es hier gehen könnte, ist die erste Reaktion auch ganz sympathisch. Irgendwas ist schließlich immer.

Erst hinterher auf dem Nachhauseweg ist uns zum Beispiel mit voller Wucht aufgegangen, dass der Bürgermeister, der am Donnerstagabend während der Tage der deutschsprachigen Literatur traditionell und auch in diesem Jahr zu einem legendären Empfang am Schloss Maria Loretta am Wörthersee einlud und der am Sonntag den Ingeborg-Bachmann-Preis an die Schriftstellerin Valeria Gordeev überreicht hat, gerade noch dabei ist, sich in einer Affäre um die Anzeige gegen einen Klagenfurter Journalisten zu erklären. Der Journalist hatte Daten zu Gehältern und Überstundenabrechnungen hochrangiger Beschäftigter des Rathauses veröffentlicht. Daraufhin wurde Anzeige erstattet und ihm Handy und Laptop weggenommen. „Die Polizisten, die mir im Auftrag der Klagenfurter Staatsanwaltschaft die Geräte abgenommen haben, verhielten sich menschlich korrekt“, berichtete Franz Miklautz im „Standard“. „Sie kamen zu viert in meine Wohnung. Einer von ihnen folgt dir auf Schritt und Tritt. Man kommt sich vor wie die Topliga-Mafia.“

Die Stadt hat sich inzwischen entschuldigt. „Ich bin wirklich der Letzte, der einen Journalisten offensiv anzeigt“, sagte der Bürgermeister auf einer Pressekonferenz. Der Bürgermeister gehört dem „Team Kärnten“ an, einer populistischen Regionalpartei. Lange war er bei der FPÖ. Über die Geschichte mit dem Journalisten ist die städtische Regierungskoalition geplatzt, aber der Bürgermeister weist darauf hin, dass er direkt gewählt worden sei.

Genau, die Klagenfurterinnen und Klagenfurter haben ihn gewählt, weil sie ihn, vermute ich mal, wählen wollten. Das Transparent auf dem fast schon gelben Feld hat damit nichts zu tun.