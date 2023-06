Was das?

Von: Sylvia Staude

Heute möchten wir Sie fragen: Was macht das mit Ihnen? Die Glosse Times mager.

Heute fragen wir das Times mager, was das mit ihm macht. Was was mit ihm macht? Na, was das mit ihm macht eben (für „das“ setzen Sie ein, was Sie wollen und Ihnen auf den Tasten brennt – oder Sie lassen es). Die Frage ist ziemlich praktisch, muss sich doch die Fragende (oder natürlich der Fragende) nicht festlegen und schon gar keine qualitätvollere Frage ausdenken. Kennen Sie die Phrasendreschmaschine? Damit kann man sinnfreie Wortfolgen generieren, die aber beim flüchtigen Lesen/Hören schwer was her-, nun ja, machen: Inbrünstige Abwehrhaltung als Top-Requirements der ultimativen Konzentrate, Benchmark-orientierte Unterstellungen zur Eliminierung intrinsischer Reizüberflutung – Sie verstehen das Prinzip.

Noch viel weniger Arbeit haben Sie mit der W-m-d-m-x-Frage, sie passt immer irgendwie, egal, ob es um eine Magenverstimmung geht, das Aussterben der Dinosaurier oder das neue Heizungsgesetz. Lediglich die Variable x muss ausgetauscht werden, je nachdem, wen Sie ansprechen oder meinen.

Wer gefragt wird, hat ebenfalls alle Freiheiten. Auch die, diese Frage sehr frei auszulegen. Das Times mager zum Beispiel könnte sich auf die Konkurrenz der KI angesprochen fühlen und antworten: das macht mit mir … ach je. (Und in Tränen ausbrechen, dann ist eh alles klar.) Die Fragende könnte aber gemeint haben, wie das Times mager sich fühlt, wenn ihm vier, dann drei, dann zwei Zeilen vor Schluss immer noch kein Schluss eingefallen ist. Oder dass die Synapsen des TM manchmal schon heiß gelaufen sind, aber es will sich partout kein Anfangssatz einstellen. So dass es nun ernsthaft überlegt, die KI zu fragen, was ihr zum Satz „was macht das mit...“ einfällt. Warum nicht.

Die Antwort: „Als KI-Modell habe ich keine persönlichen Gefühle oder Empfindungen, daher hat es keinen direkten Einfluss auf mich, wenn du mich nach etwas fragst“. ChatGPT bezieht außerdem „das“ ausschließlich auf sich selbst und möchte nicht etwa wissen: Was „das“? Was macht was? Formulieren Sie bitte Ihre Frage etwas genauer.

Okay, also Frage, in der x ein Mensch ist: „Was macht das mit Kleopatra?“ Antwort: „Es ist nicht möglich, genaue Informationen über ihre persönlichen Reaktionen auf den Einsatz von KI oder moderne Technologien im Allgemeinen zu geben, da diese Konzepte zu ihrer Zeit nicht existierten.“ Hm, also Frage, in der x ein lebender Mensch ist: „Entschuldigung, aber ich habe keinen Zugriff auf persönliche Informationen über xy. xy ist eine Journalistin und Autorin, und es wäre unangemessen, Annahmen über ihre persönlichen Erfahrungen oder Ansichten zu treffen“. Eine Antwort, die durchaus etwas macht mit xy (Name der Red. bekannt).