Vogeldisko

Von: Lisa Berins

Hätte man mal auf Georg Kreisler gehört. © Sina Schuldt/dpa

Ein Taubenpaar fängt an zu nerven - und hinterlässt ein Ei. Was tun?

Glitzerndes Partylicht, muffige Ausdünstungen, metallisches Grundrauschen. Nein, man befindet sich nicht auf einem Festival, auch nicht im „Berghain“, im „Robert Johnson“ oder einem anderen Technoklub, sondern auf dem eigenen Balkon. Und man ist ganz sicher nicht in Feierlaune. Feierlaune minus 100, um genau zu sein. Wochenlang geht das schon so: Es ist reiner Psychoterror. Zermürbend, erbarmungslos. Wenn man denkt, man hätte den Gegenpart final ausgetrickst, ist er schon längst einen Schritt weiter. Hat sich mühelos angepasst, sich in der neuen, strapaziösen Situation eingerichtet – eingenistet genauer gesagt – und auf die blöden Menschenversuche frech „g’schissen“: Das Taubenpaar sonnt sich im tanzenden Licht der Anti-Vogel-Reflektoren, auf dem mit Vogel-Schreck eingesprühten, stinkenden Untergrund, lacht sich ins Gefieder und macht dann: ein Ei. Zum reinen Hohn.

Vögel, das ist mal klar, stehen bei Menschen auf der Beliebtheitsskala der Tiere ganz weit unten. Ziervögel kommen einer Statistik zufolge hinter Katzen, Hunden, Kleintieren und sogar hinter Fischen, also kurz vor Stubenfliegen. Und da reden wir von Ziervögeln, nicht von Wildvögeln, und erst recht nicht von Stadttauben. Natürlich sind solche Rankings unfair. Kann ja das arme Tier nichts dafür. Stimmt. Für ihr schlechtes Image sollten Vögel die Kunst verklagen: Immerzu sind sie die bösen, die verhexten, die unheilbringenden Wesen, die auf Hexenschultern sitzen oder unschuldige Jungs in die Zauberschule des Verderbens locken – oder als mörderische Schwarmintelligenz die Menschheit ausrotten wollen.

Leider, leider, benehmen sie sich halt aber auch so, dass man all das glauben kann. Selektive Wahrnehmung, sagen Sie? – Kann schon sein. Aber sind Sie mal durch Drohflüge und Angriffsschreie nistender Kräheneltern davon abgehalten worden, Ihren eigenen Garten zu betreten? Sind Sie von Kanadagänsen beim Radfahren aufs Übelste attackiert worden? Außerdem, so gesehen: Selektive Wahrnehmung hat ja wohl auch Hitchcock nicht geschadet, oder?

Taubeneier, sagt das Internet, sind Delikatessen. Man kann sie kochen wie Hühnereier, dabei bleibe das Eiweiß durchscheinend: „Sogar durch das vollständig gekochte Weiß kann man das Innere des Eigelbs sehen.“ Man liest etwas zu „Balut“. Man forscht nach, woran man erkennt, ob ein Ei schon angebrütet ist. Man denkt nach. Holt Rat ein. Dann legt man das Ei in den Balkonkasten. Eine Elster sitzt in der Kiefer gegenüber. Wäre doch gelacht, wenn man die Natur nicht mit ihren eigenen Waffen schlagen könnte. Man ist schließlich Mensch, und darin ist man Profi.