Versuchskeks

Von: Sylvia Staude

Teilen

Ungerechte Cremelastigkeit. © Imago

Wenn man Doppelkekse mit Cremefüllung auseinanderdreht, gewinnt fast immer die linke Seite. Warum nur?

Da die Erde ohnehin demnächst im Eimer ist, gilt es, Prioritäten zu setzen und noch ein wenig Spaß zu haben. Gut trotzdem, wenn der Spaß nicht übermäßig viele Ressourcen verbraucht, also nicht das Einfliegen von ein paar Dutzend Gästen erfordert, ein Büfett für 600 Leute nach Patagonien gekarrt werden muss oder die Sause einen Ausflug ins All umfasst, der so viel Treibstoff verbraucht wie wenn circa 84 Millionen Menschen am Wochenende mit dem Auto ins Grüne fahren. Beziehungsweise so viel Energie erfordert, dass man bis ans Ende aller Zeiten Kekse backen könnte. (Okay, könnten Sie einwenden, das Ende aller Zeiten ist ja nun, siehe oben, nicht mehr weit weg. Aber, sagen wir, dann können mit dieser Energie immerhin noch die Ameisen, Kakerlaken und Grottenolme, die sich die Erde untertan machen werden, bis ans Ende ihrer Zeit Doppelkekse backen.)

Wie wir auf Doppelkekse kommen? Ein Team des Massachusetts Institute of Technology hat sich auf dem Gebiet der „Physik von Flüssigkeiten“ mit der Cremefüllung von Oreos beschäftigt, dabei diese Kekse stapelweise auseinandergedreht. Denn: „Wissenschaftlich bieten Doppelkekse ein paradigmatisches Modell einer parallelen Platten-Rheometrie, in der eine flüssige Probe, die Creme, zwischen zwei parallelen Platten gehalten wird, den Waffeln. Wenn die Waffeln gegenläufig gedreht werden, verformt sich die Creme, fließt, zerbricht letztlich, so dass sich der Keks in zwei Teile trennt.“

Das Ergebnis all des Keksdrehens, das, so möchten wir hervorheben, vom MIT-Team ohne Rücksicht auf den eigenen Körperumfang im Dienst der Wissenschaft wie auch des perfekten Doppelkeksgenusses der Menschheit ausgeführt wurde: ein bestürzend häufiges postmortales („postmortem“) Klebe-Versagen („adhesive failure“), bei dem fast die ganze Creme, 95 Prozent!, auf einer Waffel-Seite bleibt – egal, wie behutsam gedreht wird. Wir möchten es einen Skandal nennen, während die Forschenden nur kühl (oder satt?) darauf hinweisen, dass die ungerechte Cremelastigkeit – ungerecht für die unterlegene Waffelseite – am Herstellungsprozess liegen dürfte beziehungsweise in der Anordnung der Kekse in der Packung. In der Studie dokumentieren Fotografien, dass so gut wie immer die linke Waffel die ganze schöne Milchschmiere abbekommt.

Gern stellen wir uns hiermit für weitere Versuche zur Verfügung. Zum Beispiel: sind tatsächlich alle Schokorosinen in einer Schokorosinenpackung lückenlos von Schokolade umhüllt? Schmecken alle Buchstaben in einer Buchstabensuppe gleich? Schreiben Redakteurinnen nach dem Genuss von Frankfurter Kranz bessere Glossen?