Verkehrt

Von: Michael Hesse

Was ist die richtige Richtung in einer verkehrten Welt? © Tobias Hase/dpa

Warum es kein richtiges Reden im falschen Moment gibt.

Verkehrte Welt - so bezeichnete der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel eines seiner Kapitel in der „Phänomenologie des Geistes“. Ein schwieriges Wort, gewiss. Und die Lektüre des Buches, so viel sei gesagt, ist auch nicht einfacher. Die verkehrte Welt bezieht sich auf die Leistungen des Verstandes, welcher - anders als wir es mit unserem natürlichen Bewusstsein verbinden - der Natur ihre Gesetze vorschreibt. Und nicht etwa umgekehrt. Hegel war in vielen Dingen ein emsiger Kantianer, auch wenn er Immanuel Kant in vielem kritisiert hatte. Kant hatte diesen Satz aufgestellt, dass es der Verstand sei, der der Natur die Gesetze vorschreibe. Die kopernikanische Revolution der Denkungsart nennt man das seither.

Etwas Ähnliches hat sich kürzlich Olaf Scholz gedacht. Als die Gefahr der Bankenkrise auch am europäischen Firmament mit dunklen Wolken sichtbar wurde, fühlte sich der Bundeskanzler durch die neue Großwetterlage aufgefordert, einen gewichtigen Satz zu sprechen. „Unser Bankensystem ist sicher“, lautete er.

Der SPD-Politiker wird gerne und oft mit einer Maschine verglichen und daher auch Scholzomat genannt. Das liegt an seinen oft gestelzten, meistens inhaltsleeren Sätzen. Diesmal wollte er etwas Inhaltsvolles von sich geben. Schließlich hatten bei der letzten Bankenkrise im Jahr 2008 Angela Merkel und Peer Steinbrück einen ähnlichen Satz auch schon einmal geäußert - „Die Einlagen sind sicher“ - und sowohl das Volk als auch die Finanzinstitute beruhigt. Sie hatten gelogen, wie man heute weiß. Und taten doch das Richtige.

Scholz hat vermutlich die Wahrheit gesagt. Und machte dennoch alles falsch. Denn niemand zweifelte daran, dass die Einlagen sicher seien, trotz der gesunkenen Aktienkurse der Deutschen Bank. Die Befürchtung, es stehe gerade eine zweite Bankenkrise nach 2008 an, hat im Augenblick niemand. Der Satz von Scholz, im falschen Moment ausgesprochen, verkehrt die Welt, die er beschreiben soll, in ihr Gegenteil. Unfreiwillig fiel Scholz in Hegels dialektisches Spiel, welches das Unten nach oben und das Oben nach unten kehrt. Denn die Menschen horchten auf: Warum sagt er das nur? Droht etwa wirklich eine Gefahr? Damit erzeugt man erst das, was man vermeiden will.

Spätestens seit den Büchern des Wirtschaftsnobelpreisträgers Robert Shiller kennt man die Macht der Worte, die ganze Wirtschaftskrisen auslösen können. Mario Draghis Satz, man werde den Euro retten, koste es, was es wolle, würde in der gegenwärtigen Situation ausgesprochen für allgemeine Panik sorgen. Was, der Euro ist in Gefahr?

Verkehrte Welt. Es gibt kein richtiges Reden im falschen Moment.