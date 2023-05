Verdient

Von: Judith von Sternburg

Verdienste werden oft mit Medaillen belohnt, wie hier mit der Medaille für die Teilnehmer:innen der deutschen Radsportmeisterschaft. © Bernd Thissen/dpa

Wer bekommt schon, was er verdient? Und was wäre das überhaupt?

Dieses Wochenende bestätigt am Rande all jene Menschen, die mit der schillernden Wendung „etwas verdient haben“ immer schon sparsam umgegangen sind. Nicht nur, weil gerade jene Großonkel und Großtanten dritten bis fünften Grades sie gerne benutzten, bei denen man schon als Kind nie genau verstanden hatte, worin die Verdienste eigentlich bestanden haben sollten. Verdienste, die den Verdienstvollen nun ermöglichten, über die Ansichten aller anderen, Verdienstlosen, hinwegzuwalzen. Aber woher sollten die Nachkommen sie nehmen, die Verdienste, bestanden sie doch im Wesentlichen in dem „Ärmelgekrempel“ nach dem Kriege. Mit dem Kriege selbst hatten jene, die sich danach „die Ärmel hochkrempelten“, im Prinzip gar nichts zu tun gehabt, außer wegen der Bombennächte und gegebenenfalls als Soldat. Soldaten machten sich ums Vaterland verdient, ohne näheres Ansehen des Vaterlandes. Erst später begriffen die einstigen Kinder, was vor dem „Ärmel hochkrempeln“ geschehen war.

Das „Ärmel hochgekrempelt haben“ war so sehr im Munde derer, die sich das alles verdient hatten, dass man ganz zu Beginn noch keine rechte Vorstellung davon hatte, was Erwachsene damit meinten, also: Was so besonders daran war, denn je nach Ärmelweite und Material war das zwar vielleicht eine zähe Angelegenheit, aber doch nicht im engeren Sinne eine Leistung.

Ein Missverständnis, entstanden in einer Zeit, in der Kinder längst ein T-Shirt trugen, wenn ihnen warm war. Auf das T-Shirt hatte die Mutter eine hübsche Blume genäht, für das eine Kind eine orangefarbene, für das andere eine blaue. Die Mutter konnte tausend wunderbare Dinge, zwischendurch steckte sie sich eine Fluppe ins Gesicht, aber niemals hätte sie gesagt, das habe sie sich jetzt verdient. Vieles spricht dafür – nicht zuletzt das Wort Muttersprache –, dass sie uns das Unbehagen am Verdienen mit auf den Weg gegeben hat.

Aber jetzt einmal abgesehen von dem ganzen Privatkram. Es geht hier natürlich um die Logik hinter dem Verdienst, um die Grundannahme, dass die Dinge auf Erden (und im Himmel, hierzu mehr auf Seite 22) adäquat eingerichtet sind. In England ist das noch heikler, wo die viktorianische Zeit mit ihren Knallhärten die Aufteilung in „deserving“ und den „undeserving poor“ hervorbrachte, die Armen, die Hilfe verdient haben, und die Armen, die keine Hilfe verdient haben (weil sie selbst Schuld daran sind, faul, betrunken, gesetzlos etc.). Bis heute kommt die Wendung immer wieder einmal hoch, und wenn man kurz überlegt, wird einem klar, dass die meisten so denken, nur keine Begriffe dafür haben. Dadurch wird es nicht besser, nur ärgerlicher.

Aber jetzt noch ein Wort aus dem Nähkästchen. Selbstverständlich ist es ein wohlverdienter Urlaub, den die Kollegin jetzt angetreten hat. Wochenlang wird sie weg sein, na ja, zwei Wochen lang, genauer gesagt zehn Tage. Jedenfalls ewig. Wie soll das gehen, und muss das wirklich sein?