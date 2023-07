Turm

Von: Stephan Hebel

Friedrich Hölderlin nahm sich in dem Tübinger Turm eine Auszeit. © Tom Weller/dpa

Von positiven Energien, Denker-Türmen und einem OB, der sich wieder zu Wort meldet.

Kollege G. war in Tübingen, der Stadt mit den zwei großen Söhnen: Friedrich Hölderlin und Boris Palmer! Kollege G. hatte auch den Hölderlinturm besucht, wo der überreizte Dichter eine Art Auszeit genommen hatte, gerade so wie der selten überreizte Oberbürgermeister, der es allerdings nur auf einen Monat brachte (Hölderlin: 37 Jahre, 1806 bis 1843), und das auch offenbar nicht im Turm, Kollege G. hatte extra in allen Ecken nachgeschaut. Es kommt hinzu, dass der Dichter auch während der Auszeit schrieb, der Oberbürgermeister eher nicht.

Aber danach. Was die Palmer-Forschung aufhorchen lässt, ist vor allem dieser Satz, den er gerade auf Facebook verewigt hat: „Ehrlich gesagt: Ohne ständig negative Energien aus Facebook aufnehmen zu müssen, habe ich die letzten beiden Monate sehr viel besser und entspannter gelebt.“ Aber wie ist der Rest der Welt ohne die positiven Energien ausgekommen, die Palmer vorher zu verströmen pflegte? Egal, und hier kommt die gute Nachricht: „Alle können weiterhin meine Beiträge lesen.“

Ja, er ist wieder in der Welt, und in der „Welt“. „Ehrlich gesagt“ (um mit Palmer zu sprechen): Was wir da lesen durften, war ein Feuerwerk positiver Energien, und wenn wir „Energien“ sagen, dann meinen wir alle Energien, fossil oder nicht. Darum nämlich ging es in dem offenen Brief, den der Oberbürgermeister in treuer Erfüllung seiner Amtspflichten und in der „Welt“ an die Klimaaktivistin Luisa Neubauer schrieb, kaum hatte er sich mit erfolgreichem Fassanstich beim Tübinger Sommerfest in der Öffentlichkeit zurückgemeldet.

Mit Luisa Neubauer, entnehmen wir Palmers Brief, ist es nämlich so: Sie meint, das hatte sie in einer Rede in Tübingen (!) sinngemäß gesagt, dass die Überwindung von „Fossilität“ nur geht, wenn bestimmte Elemente unserer Lebensweise geändert werden, Fleisch, Fliegen und solche Sachen. Boris Palmer findet das sehr doof, denn „in Summe“, schreibt er, sei Neubauers Ansicht „nichts anderes als ein Frontalangriff auf das westliche Wohlstandsmodell, dem heute fast die ganze Welt nacheifert“ (und aus dem nun mal ohne Öl und Kohle nichts geworden wäre). Ein Angriff, der zwar nicht in die „Öko-Diktatur“ (AfD) führt, aber dafür „ins Totalitäre abzurutschen“ droht (Palmer).

Und wie geht es weiter? Palmer, sinngemäß: So wie bisher, nur halt jetzt mit Strom aus den vielen Windrädern, die sich rund um Tübingen drehen. Und mit vielen schicken, elektrischen Autos. Das Lithium für die Batterien werden die Leute in Chile oder Bolivien schon freiwillig rausrücken, das ist doch klar, deshalb hat Palmer es gar nicht dazugeschrieben.