Der Trosthund kann erbärmliche Tage bedenkenswert machen. Das ist toll. Außerdem ist der Trosthund eigentlich ein Antifa-Hund. Das ist noch toller. Die Kolumne „Times mager“.

Es war ein erbärmlicher Tag, an dem die Busfahrt anstand. Warum der Tag erbärmlich war, soll hier keine Rolle spielen, es könnten Sorgen über eine ungewisse Zukunft, Empörung über einen Mitmenschen oder doch nur eine prämenstruelle Hormonverwirrung gewesen sein. Doch das tut nichts zur Sache, wichtig ist, dass der Tag erbärmlich war. Die Busfahrt war eine Zumutung: Es war heiß, und die neumodisch bis über die Knöchel gekrempelten Hosen verschafften kaum Erleichterung. Die miese Stimmung schraubte sich in ungeahnte Höhen, als ein Mann mit Hund einstieg und sich in die nächstgelegene Sitzbank plumpsen ließ. Offenbar war ihm, also dem Mann, nicht dem Hund, das ungeschriebene soziale Gesetz des größtmöglichen Abstands zwischen zwei Menschen in einem sonst leeren Bus unbekannt oder, noch schlimmer, völlig egal.

Die Erbärmlichkeit des Tages, reichte jedenfalls aus, um eine solche Nichtigkeit in die Nähe einer Staatsaffäre zu rücken. Der Hund lag offenbar unbequem unter der Sitzbank und bettete den Kopf um, so dass er an die modisch entblößten Knöchel anlehnte. Eine plötzliche Berührung, die zunächst zusammenzucken ließ. Doch das letzte bisschen Restanstand, das der erbärmliche Tag gelassen hatte, ließ den Hund gewähren. Mit welchem Recht nahm er sich eine solche Zutraulichkeit heraus? Woher konnte der Hund wissen, dass auf sein Anlehnen kein Tritt folgte? Warum zum Henker konnte dieser Hund ein solches Urvertrauen an den Tag legen, das den meisten Menschen nach Enttäuschungen und Verrat im Laufe eines Lebens abhandenkommt? In der Tatsache, dass es Geschöpfe in der Welt gibt, die so viel Gutes und so wenig Schlechtes erlebt haben müssen, dass ihnen die naive Annäherung vergönnt ist, lag ein eigenartiger Trost an diesem sonst so erbärmlichen Tag. Noch lange, nachdem der Hund mit dem Mann den Bus verlassen hatte, wirkte die Berührung an den entblößten Knöcheln nach.

Jüngst war der Hund mit seinem Herrchen wieder im Bus anzutreffen. Das Wiedererkennen war einseitig, doch die mitfühlenden Augen, die jedem Unmut über die Welt seine Validität verliehen, konnten nicht vergessen werden. Für eine neuerliche Berührung lag der Hund zu weit weg. Nicht zu überhören war aber das Herrchen, das der glücklichen Dame, die an diesem Tag mit verhüllten Knöcheln hinter dem Hund sitzen durfte (was für eine Verschwendung), stolz erzählte, der Hund tue nichts und überhaupt beiße er nur Nazis und Reichsbürger. Nun sind wir eine pazifistische Zeitung, die niemals Gewalt gutheißen würde. Doch dass der Trosthund dadurch an Sympathie eingebüßt hat, können wir wirklich nicht behaupten.