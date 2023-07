Tasse

Von: Sylvia Staude

Irgendwo sind sie und beobachten uns, oder? © Imago

Sollte die Menschheit auf die Männchen vom Mars warten? Oder die Erde gefälligst selbst retten? Die Kolumne „Times mager“.

Es gibt nicht wenige Menschen, die davon überzeugt sind, dass wir von Außerirdischen beobachtet werden. Dass sie manchmal sogar auf der Erde landen und einen oder zwei Leute entführen, um uns genauer zu untersuchen. Das Times mager freilich möchte zu bedenken geben: Eine Kultur, die so intelligent ist, dass sie unvorstellbare Entfernungen überbrücken kann – warum sollte sie, erstens, ausgerechnet zu uns kommen wollen, die wir es uns gerade furchtbar ungemütlich machen? Warum sollte sie, zweitens, uns belauschen wollen bei all dem Zeug, das wir durch den Äther schicken? Tiktok, Youtube, Twitter, jetzt auch noch Threads, dass es einem nur so vor Augen flimmert und in den Ohren pfeift.

Gut, uns ist bewusst, dass Aliens womöglich gar keine Augen und Ohren haben, sondern irgendwelche anderen tollen Sinne, vielleicht hören sie auch mit einer langen Zunge und essen mit den Augen. Aber falls sie uns, züngelnd, zuhören, kommen sie – je nach einer alien’schen Abgebrühtheit bzw. Sensibilität – entweder aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus oder aus dem Lachen oder aus dem Heulen. Und falls Letzteres und falls sie mit den Augen essen, da wird doch das Essen versalzen.

Warum sollte sich das jemand antun? Wenn die Aliens vernünftig sind – und es ist wahrlich nicht schwer, vernünftiger zu sein als Homo sapiens –, tun sie einfach so, als gäbe es sie gar nicht. Und als gäbe es uns gar nicht. Dem sollten wir uns anschließen und erst mal die Erde retten. Danach (es wird freilich nicht der siebte Tag sein, eher der irgendwie x-millionste) gern eine Party schmeißen, zu der wir dann auch die Milchstraßennachbarn und -nachbarinnen einladen.

Im Grunde wünschen sich die Menschen, die an Außerirdische glauben, dass es nicht nur superkluge, sondern auch supernette Aliens sind – also notwendig weiter, viel weiter entwickelt als Homo sapiens –, so dass sie eines Tages kommen und uns vor uns selbst retten. Ungefähr wie Superman und Superwoman, nur mit noch viel mehr Fähigkeiten. Zum Beispiel der, CO2 aus der Luft saugen, verdauen und als Sommerwiesenduft wieder ausscheiden zu können. Oder der Fähigkeit, die besten Erotikfilme von der Venus auf die Erde zu übertragen. Mission-Possible-Filme vom Mars wären auch nicht schlecht. Und für Sportfans Live-Berichterstattung von den ultraharten Radrennen auf den Ringen des Uranus. Da kann keine Tour de France mithalten.

Wenn Sie jetzt denken: Das Gehirn des Times mager ist in der Hitze ein wenig verdampft, dann haben Sie wahrscheinlich recht. Es ist allerdings dabei, sich eine fliegende Kaffeetasse zu basteln, um für eine Weile abzuhauen.