Sturz

Von: Michael Hesse

Teilen

Abstieg einer Wirtschaftsmacht. Ja, so titelt die internationale Presse mittlerweile, wenn es um Deutschland geht. Es geht bergab. Soviel soll feststehen. Und es betrifft diesmal die Industrie, die einstige Keimzelle des deutschen Wirtschaftwunders. Die sahen sogenannte Wirtschaftsexperten im Zuge der neoliberalen Exzesse als großes Hindernis für Deutschland an.

Damals hieß es, Deutschland sei der kranke Mann Europas. Eine Anlehnung an einen dummen Spruch, und ziemlich falschen zudem, als man vom kranken Mann vom Bosporus sprach und damit das Osmanische Reich meinte.

Aber geschenkt. Jetzt geht es um Deutschland und dessen Industrie. Die einstigen Neoliberalen wollten, dass Deutschland wie die vermeintlich erfolgreichen angelsächsischen Länder auf die Dienstleistungssektoren setzen sollte. Die Industrie könne ruhig verschwinden hieß es. Groß war dann die Aufregung nach der Finanzkrise, als die Dienstleistungssektoren in den USA und Großbritannien in die Knie ging und Deutschland dank seiner Industrie - man hatte aufgrund der ur-eigenen Beharrungskräfte hier eine Reform verschlafen - plötzlich wieder obenauf war. Alle Welt blickte nach Deutschland, warum dieses Land plötzlich so erfolgreich war.

Doch seit 2017 geht es hierzulande bergab. Da war Merkel noch im Amt -und die nächste große Koalition schickte sich an, das Land in eine Art Schockstarre zu versetzen: Wer sich zuerst bewegt, verliert. Die Industrie ist immer noch da, aber sie wandert ab. Das ist schade. Wer in der Industrie arbeitet, verdient im Schnitt rund 17 Prozent mehr als in anderen Jobs. Das kann sich sehen lassen. Viele glauben, dass man sich nun mitten in einer Deindustrialisiesrung befinde. Deutschland, das einstige Zugpferd Europas, ist lahm geworden. Das liegt an dem Verlust des billigen Gases, das man vor dem Krieg aus Russland importierte. Es liegt an einer Bürokratie, so sagt man, die der Wirtschaft fesseln anlege, und es liegt an den Unternehmen selbst, die in ihren Erfolgen eingeschlafen sind. So wie Volkswagen etwa, das sich aufgrund seiner verkrusteten inneren Strukturen auf einen „veritablen Sturm“ vorbereitet. Man ist nicht mehr wettbewerbsfähig, hießt es aus der Konzernzentrale.

Nun hoffen alle auf die große Kehrtwende und blicken dabei auf Berlin. Da sitzt die Ampel und schwitzt über ihren Aufgaben. Im Grunde ist die Koalition ein großes stoßmich ziehdich wie aus Dr. Dolittle: vorne und hinten wollen einfach ständig in unterschiedliche Richtungen. Na, das kann heiter werden mit Deutschland. Die Aussichten sind düster. Aber das hat die Deutschen eigentlich nie abgeschreckt, doch noch was draus zu machen.