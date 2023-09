Staffage

Von: Lisa Berins

Teilen

Vereinsamt durch ständiges Aufs-Handy-Starren? Mit dieser revolutionären Selfie-Technik nimmt man garantiert Kontakt mit den Menschen in der Umgebung auf.

Smartphones können dafür sorgen, dass wir vereinsamen. Forschende der University of British Columbia haben laut eines Fachmagazins herausgefunden, dass junge Leute, die ihr Handy bei sich haben, eher die Gelegenheit verstreichen lassen, Menschen um sich herum kennenzulernen. Ein Gegenmittel, möglicherweise: das Handy aus der Hand legen. Aber das wäre wirklich zu viel verlangt – was sollte dann in den nächsten Minuten gepostet werden? Angesichts dieses Dilemmas folgt ein Tipp aus der Ratgeber-AG des Feuilletons: Machen Sie sich bereit für ein lebensveränderndes Selfie. Richten Sie die Handykamera auf sich, Haare noch mal glatt streichen, Kopf etwas schräger halten. Und nun Schritt eins: der Staffage-Trick.

Bekannt ist er aus der Landschaftsmalerei, es werden kleine Figürchen in die Szenerie gesetzt, um ihr Leben einzuhauchen oder Größenverhältnisse zu veranschaulichen. Auf das Selfie übertragen: immer gut, wenn im Hintergrund noch jemand herumläuft; am Strand, um die Weite des Ozeans darzustellen, vor dem antiken Bauwerk, um dessen Massivität hervorzuheben. Im überraschenden und unvorteilhaften Abbilden der Staffage liegt außerdem das Geheimnis der eigenen, perfekt inszenierten Attraktivität. Aber das wissen Sie natürlich alles selbst. Nun möchten wir den Staffage-Trick dazu nutzen, um Kontakt zu unseren Mitmenschen in der realen Umgebung herzustellen. Schritt zwei: die Tiefenschärfe.

Rücken Sie nun näher an die Staffage heran, positionieren Sie sie im Bild zum Beispiel direkt über Ihrer linken Schulter. Achten Sie darauf, dass die Staffage mittels Tiefenschärfe genauso gut erkennbar abgebildet ist wie Sie selbst. Lächeln Sie! Möglichst „echt“, also mit Lachfältchen um die Augen, das bringt soziale Credibility. Stellen Sie sicher, dass die Staffage es mitbekommt, dass sie auf dem Selfie zu sehen ist. Rücken Sie gegebenenfalls noch näher heran, nehmen Sie vielleicht einen anderen Winkel ein, damit die Staffage gut inszeniert wird. Drücken Sie mehrmals ab. Hervorragend geeignet für dieses Kennenlern-Selfie sind Warteschlangen, zum Beispiel beim Bäcker oder vor dem Käseladen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie von der Staffage angesprochen werden.

(Falls Sie in diesem Fall die Staffage sind und glauben paranoid zu sein, sich schon mehrmals abgewendet haben, aber sich beim Herumdrehen immer wieder auf dem Bildschirm des Smartphones der Person vor Ihnen sehen: Bleiben Sie cool, haben Sie Mitgefühl. Das könnte ein verzweifelter Kontaktversuch sein. In der nächsten Ausgabe stellen wir die besten Tipps vor, wie Sie lässig und gewinnbringend damit umgehen können.)