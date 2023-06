Sonett

Von: Judith von Sternburg

Humor ist das allerletzte ist, was eine KI lernen wird. Das hat er uns schon vor langer Zeit beigebracht: Brent Spiner (aka Data). © Nicole Kubelka/Imago

Der beliebte Data hat uns schon vor vielen Jahren beigebracht, was die größte Schwäche einer KI ist. Nein, nicht das Versmaß, da ist sie sogar richtig gut drin.

Während die ganzen KI-Pros der Redaktion noch in den Ferien sind, kann man ja an dieser Stelle kurz einmal darauf hinweisen, dass die KI dem Menschen literarisch bisher in keiner Hinsicht das Wasser reichen kann. Die KI kann zum Beispiel viel zu gute Gedichte schreiben und viel zu schnell, und die Form ist korrekt, und alles reimt sich, was sich reimen soll. Viele experimentieren bereits damit und lassen etwa englische Sonette herstellen, in denen es vor thou, thee und so nur so wimmelt. Dann merkt man allerdings, dass die KI das mit der Schlusspointe noch nicht verstanden hat. Und dann fällt einem wieder das selbstgebastelte Sonett mit der „Salome“-Zusammenfassung aus der Fachzeitschrift „Opernwelt“ ein (aus einer dollen Opernzusammenfassungssonettserie), in dem sich unter anderem „Siècle“ auf „Geschmäckle“ reimt. „Herodes Tochter will kein Finger-Food! / Nein, nein, sie will den Typen aus dem Keller. / Doch der will nicht – sie krächzt vor Wut, will Blut. / Sie brüllt und sagt: ,Okay, bringt einen Teller!‘“

Trotz genealogischer Zweifel an der allerersten Wendung – wenn es darum geht, Quatsch zu machen, ist der Mensch bisher nicht einzuholen. Und wir wissen von Data aus dem Raumschiff Enterprise, dass Humor das allerletzte ist, was eine KI lernen wird. Hierzu die Faustregel: Erst wenn die KI lustig ist und zwar nicht auf die Art lustig, auf die ein vierjähriges Kind lustig ist (und es selbst mitbekommt), wird es ernst für uns.

Natürlich bleibt die Angst, beim Lesen und beim Schreiben, doch noch von einem Roboter übers Ohr gehauen zu werden. Im Streik der Drehbuch-Branche in Hollywood spielt das Thema – neben einer Menge Geld – eine große Rolle, umgekehrt. Hier wollen die Beschäftigten die Sicherheit, dass das, was bisher Menschen machen, auch weiterhin von Menschen gemacht wird.

Vom Streik betroffen ist vor allem die Serienproduktion. Und auch bei ein paar Filmen, von denen wir noch nie gehört haben (aber die U21 der Verwandtschaft ist nicht amused), gibt es Probleme. Eine Geschichte aber erschließt sich selbst jenen, die nicht wissen, ob „Deadpool“ ein Schwimmbecken ohne Fische oder ein gestorbenes Schwimmbecken ist. Hier pflegt der Hauptdarsteller Ryan Reynolds, dem man das gar nicht ansieht, seine Szenen mit spontanen Späßen zu bereichern. O je, sagen Sie jetzt, aber das Publikum war bislang immer begeistert davon. Jetzt aber muss er brav sagen, was im Text steht, sonst könnte das als Streikbruch gewertet werden.

Die Regeln eines Streiks beanspruchen Menschen als eine KI, wie sich in den Vormittagsstunden dieses Arbeitstags wieder zeigte.