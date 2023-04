Smart Knee

Von: Sylvia Staude

Teilen

Schöne Aussichten: Während des Bürotags 20 Kilometer marschieren, sich mit seinem Knie unterhalten ...

Heute: eine gute Nachricht für alle, die unnötige und sich in die Länge ziehende Konferenzen hassen. Und im T.-m.-Bonusprogramm: eine gute Nachricht für alle Einsamen, die sich nicht immer nur mit ihrem eigenen Gehirn unterhalten möchten. Sondern zum Beispiel mit ihrem Knie.

Zum ersten Punkt. Für Gruppen von Leuten wurde der „Walking Room“ erfunden, ein Boden von 13 Quadratmeter Größe, der komplett aus einem Laufband besteht. Denn: „70 Prozent der Angestellten mit sitzenden Tätigkeiten wünschen sich während ihres Arbeitstages mehr physische Aktivität.“ Konferenzen im Gehraum versprechen aber nicht nur die dringend notwendige Bewegung, sondern auch Spaß und Unterhaltung für bis zu zehn Personen – Sie kennen Ähnliches von Rolltreppen. Menschen, die aufs Handy schauen und nicht merken, dass die Rolltreppe just zu Ende ist. Menschen, die überzeugt sind, mit dem ersten Schritt von der Rolltreppe stehen bleiben und gründlich überdenken zu müssen, ob sie nun nach links, nach rechts oder geradeaus gehen wollen. Wenn hinter ihnen jemand nicht mehr bremsen kann, sind sie sehr erstaunt.

Und nun stellen Sie sich die Möglichkeiten für lustige Konferenz-Auffahrunfälle vor. Kollege K. bleibt stehen, Kollegin B. war zu dicht dran, kann nicht mehr bremsen – ihre Nase bohrt sich in K.s Rücken und beginnt zu bluten. Dadurch wird auch Kollegin F. irritiert, ihr Schritt stockt, Kollege W. macht einen Ausfallschritt nach rechts – stößt dort aber mit der Chefin zusammen, die sich zu allem Übel eine frische Tasse Kaffee mitgebracht hat … So eine Konferenz mag zwar immer noch unnötig sein, aber unterhaltsam ist sie auch. Und am Ende müssen sich vermutlich alle bei allen entschuldigen, was dem Betriebsklima nur zugutekommen kann.

Sollte ein größerer Unfall passieren, macht nichts, denn nun kommen wir zum T.-m.-Bonusprogramm: Der oder die Verunfallte kann sich neuerdings ein Knie (bald auch Hüfte oder Schulter) implantieren lassen, das als „Smart Knee“ Informationen weitergeben und, so sagen wir voraus, in naher Zukunft auch eine Unterhaltung führen kann.

„Bist du wach?“, kann dann zum Beispiel der einsam schlaflose Mensch sein Kniegelenk fragen. Das künstliche Gelenk mit der künstlichen Intelligenz kann dann die Geschichte erzählen, wie es den Feldberg bezwungen hat oder beim Radeln im Regen pitschnass geworden ist, weil der Mensch nicht daran gedacht hat, sein Cape mitzunehmen. Und wenn dann der Mensch sagt: Erstens kenn ich die Geschichte schon, zweitens war ich dabei – dann ist das so traut wie bei einem alten Ehepaar.