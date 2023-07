Schwarz-weiß

Von: Sylvia Staude

Geht doch: Weiß- und Schwarzstorch in liebevollem Einvernehmen. © H.Glader/Imago (Archiv)

Von Rekord zu Rekord, mit dem weißesten Weiß und dem schwärzesten Schwarz.

Xiulin Ruan, Maschinenbauprofessor an der US-amerikanischen Purdue University, steht jetzt auch im Guinness Buch der Rekorde. Neben 433 Paaren, „die ein einziges Stück Spaghetti essen“ (ein Rekord in Genügsamkeit?). Neben einer Fruchtbatterie aus 2923 Zitronen (hoffentlich bio). Neben einem brennenden Bild aus 256 477 Kerzen zum Tag der Erde (na ja). Neben einer Modelleisenbahn, die mit 2840 Wassergläsern eine Melodie spielt (?). Und neben dem größten Daumenkino der Welt, das angeblich größer ist als ein Tennisplatz (Frage: wie viele Daumen braucht ein Mensch, um das abspielen zu können?). Einen Rekord erreichen kann man auch mit der steilsten Straße der Welt (so eine Stadt in Wales) – und als ältestes Faultier. Ein Faultier bekommt nur einen Eintrag, wenn es nicht nur alt und noch älter ist, sondern dabei nach Faultierart faul. Eine schöne Sache für das Faultier, das für seinen Guinness-Rekord darum keinen Finger rühren muss. Nur möglichst lange am Leben bleiben.

Doch zurück zu Herrn Ruan. Dieser, angespornt von all den schrecklichen Temperaturrekorden, die außerdem ja noch von 256 477 Kerzen befeuert wurden, hat das weißeste Weiß entwickelt, ein Weiß, das 98 Prozent der Lichtstrahlen und damit auch einen gut Teil Hitze zurückstrahlt … wir sind allerdings nicht ganz sicher, wohin. In Nachbars Garten, was schlecht wäre für die gutnachbarlichen Beziehungen, oder ins All, wo der Abstand zum nächsten bewohnten Planeten unseres (bisherigen) Wissens nach recht groß ist. Und ein Beschwerdebrief von dort Lichtjahre brauchen würde, um uns zu erreichen. Bis dahin aber gibt es uns nicht mehr. Problem gelöst.

Mit dem weißesten Weiß, so schlägt es Xiulin Ruan vor, könnte man nun Häuser oder auch Autos anstreichen, um im Innenraum eine kühlere Temperatur zu erreichen. Ans Wäsche-Einfärben hat er offenbar nicht gedacht, so dass Dash nicht um seinen Slogan fürchten muss: „Wäscht so weiß, weißer geht’s nicht.“

Das schwärzeste Schwarz ist Herrn Ruans weißestem Weiß trotzdem noch voraus: es schluckt 99,995 Prozent des Lichts. (Frage: wo hält sich das Licht auf, nachdem es geschluckt wurde? Und wartet es dort darauf, dass ein weißes Weiß es wieder zurück ins All beamen kann? Wird es irgendwann ungeduldig?)

Wie Schwarz und Weiß friedlich, liebevoll miteinander umgehen können, haben jetzt ein Weißstorch und eine Schwarzstörchin gezeigt: Sie setzten Hybrid-Kinderchen in die Welt. Die kleinen Störche wirken etwas gescheckt, mit einer Tendenz zu mehr Weiß oder mehr Schwarz. Sie werden nichts Krasses tun mit dem Licht, das auf sie fällt. Und in Sachen Rekord höchstens einen im Frösche-Verspeisen anstreben.