Schulbub

Von: Judith von Sternburg

Einschüchterung? Zensur? Cancel Culture? Miteinander reden hätte den Fall Sulzer früh geklärt.

Hier nachgeschoben noch flugs eine weitere ärgerliche und sich auch weiter peinlich dahinschleppende Geschichte über missglückte Kommunikation in einer im konkreten Fall mäßig delikaten Frage. Es geht um den Schweizer Schriftsteller Alain Claude Sulzer, der bei der zuständigen Stelle der Kantone Basel-Stadt und Basel-Land einen Förderantrag für sein aktuelles Romanprojekt gestellt hatte. Und während man da schon neidisch wird, wenn man vielleicht auch gerne bei den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Land einen Förderantrag für ein aktuelles Romanprojekt stellen würde, passierte Folgendes: Da in der eingereichten Textprobe das Wort „Zigeuner“ vorkommt, weil die Figur es im Kopf hat, ein Mann Mitte 60 in Bochum, der hier an eine Episode aus seiner Jugend in den 60er, 70er Jahren denkt, erreichte den Schriftsteller eine Rückfrage des zuständigen Fachausschusses Literatur. Sulzer wird ziemlich bestimmt um eine Stellungnahme gebeten, was seine „Überlegungen beim Gebrauch der Bezeichnung ,Zigeuner‘ in der Textprobe“ seien. „Der Duden markiert den Gebrauch des Wortes als diskriminierend“, steht Medienberichten zufolge noch im Brief, so dass man Sulzers rigorosen Rückzug, denn er sei kein „Schulbub“, gut nachvollziehen kann.

Sulzer zog also seinen Antrag zurück und sprach von einem Einschüchterungs- und Zensurversuch. Das Wort Einschüchterungsversuch kann man dabei noch eher gelten lassen – obwohl es auch ein bisschen groß ist – als das Wort Zensurversuch, denn selbst der Fachausschuss Literatur der Kantone Basel-Stadt und Basel-Land kann nicht darüber befinden, ob ein Sulzer-Roman veröffentlicht wird.

Die jüngste Wendung: Tatsächlich wussten die Mitglieder des Fachausschusses offenbar nichts von dem Brief der Vorsitzenden, einer Kantonsangestellten. Das hat etwas Beruhigendes, da unter anderem die großartige Schriftstellerin Dana Grigorcea zum Ausschuss gehört, bei der man sich nicht ausmalen will, dass sie die Welt hier draußen und einen literarischen Kontext nicht knallhart unterscheiden kann (denn darum geht es). Tatsächlich, meldet nun die „Neue Zürcher Zeitung“, die das Ganze tüchtig hochgeschrieben hat, hatte Sulzers Antrag ohne Rückfragen passieren sollen. Was auch heißt, dass umgekehrt eine Rückfrage Sulzers, in der er sein Befremden über das Schreiben hätte kundtun können, das Ganze früh geklärt hätte. So liegt die in konservativen Medien angeheizte Stimmung eines weiteren Cancel-Versuch-Skandals in der Luft. Ist aber keiner, ist nur bieder, übereifrig, vorauseilend. Kann man seine Vorurteile gegen Kantonsangestellte schärfen, was auch wieder dumm ist.