Schmollen

Von: Sylvia Staude

Schon unsere Vorfahren „smollten“. Jetzt wissen wir, dass auch Affen die Kulturtechnik beherrschen.

Das Wort „schmollen“ kommt laut wortbedeutung.info „sehr selten“ vor, aber das gilt, vermuten wir, nur für das aufgeschriebene Schmollen. Denn bereits von Kindern wird es gern praktiziert, Teenager sind dann in bester Übung, auch erwachsenen Männern fällt es unserer Beobachtung nach ausgesprochen leicht. Letztere versteckten sich, wenn schmollend, einst am liebsten hinter der Zeitung. Keine Ahnung, durch was diese heute ersetzt wird. So ein Smartphone ist arg klein, da droht ein zufälliger Blickkontakt.

Schon „smollen“, Mittelhochdeutsch, hieß „unwillig schweigen“, immer noch zeigt man mit dem Schmollen seinen Unmut. Ausgelöst wird dieser Unmut in der Regel durch das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein: Warum muss nie der jüngere Bruder abräumen/die Geschirrspülmaschine ausräumen/mit dem Hund rausgehen, obwohl auch er hoch und heilig versprochen hatte, sich um Schnuffi zu kümmern? Warum bekommt die größere Schwester zwei Kugeln Eis, und Mama behauptet faktenwidrig, man würde zwei Kugeln doch gar nicht schaffen? Warum erhält Affe Adam eine Weintraube und Affe Bertold nur ein Stückchen Paprika?

Zum Schmollen gehören zwei Dinge: Erstens, die Mitteilung, warum man schmollt, darf frühestens erfolgen, nachdem der Beschmollte einen eine halbe Stunde lang angefleht hat, doch zu sagen, was los ist. Zweitens, der Schmollende braucht ein Gegenüber, von dem er annehmen kann, dass es im Grunde ahnt, wenn nicht sogar ziemlich genau weiß, warum er unwillig schweigt. Die körpersprachliche Sendung „Ich bin sauer“ muss ankommen, ohne dass eine Erklärung notwendig ist.

Dazu braucht es aber (vorerst) noch ein lebendiges Wesen als Gegenüber. Das gilt auch für Affen, von denen das Deutsche Primatenzentrum in Göttingen herausgefunden hat, dass sie nicht schmollen, wenn ihnen eine Maschine ein als minderwertig empfundenes Futter zuteilt. Dass sie es aber ganz gehörig übelnehmen, wenn ihnen ein Mensch gegenübersteht und sie beobachten können, wie neben ihnen Äffin C. ein Weintrauben-Leckerli erhält, während sie selbst auf dem Streifen Paprika sitzenbleiben. Okay, Vitamin-C-haltig, aber … Manche Affen nahmen die Paprika gar nicht vom Förderband. Andere nahmen sie und ließen sie dann achtlos fallen. Wieder andere schmollten noch eher und zogen gar nicht mehr an dem Hebel, mit dem sie den Snack anfordern konnten. Das ist deutlich.

Auch Affen können also schmollen. Der Mensch ist ihnen freilich insofern überlegen, als er diese Kulturtechnik auch auf Maschinen anwenden kann – bis die KI auf Knien angerutscht kommt.