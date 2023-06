Schleusen

Von: Stephan Hebel

Da lässt es sich trefflich plaudern. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Über die besonderen Erfahrungen mit einer kleinen Bootsgesellschaft.

Bis dieses eine Wort gefallen sei, erzählte Kollege S., sei er für Momente in jenes weltferne Gefühl von Idylle abgetaucht, das der Mensch hier und da brauche: eine Auszeit von all den beängstigenden Krisen und Kriegen. Eine Mittagspause des Realitätsbewusstseins, ohne die die Kraft zum Ertragen und Verarbeiten der Wirklichkeit irgendwann zu erlahmen drohe.

Ein kleines Boot, langsam dahingleitend auf einem französischen Kanal. Auf Deck ein kühlender Wind im Wettbewerb mit der brennenden Sonne, unterm Boot das Wasser, an den Ufern grüner Wald auf scheinbar fruchtbarem Boden – alle Elemente in sanfter Harmonie, trivialliterarisierte Kollege S., und sogar die Weiten des Weltalls hätten die Sinne gestreift, denn der Preis für das gemietete Boot, das man ohne Führerschein steuern durfte, sei durchaus astronomisch gewesen.

Das Beste aber, erzählte S. weiter, seien die Begegnungen mit dem Personal der vielen Schleusen gewesen. Freundliche Männer und Frauen, immer bereit zu einem kurzen Gespräch über das Wetter, die Route, den nächsten Ort, im Zweifel auf Englisch, denn das Französische der kleinen Bootsgesellschaft hatte relativ enge Grenzen. Etwas überraschend, fuhr S. fort, sei die folgende Frage eines Schleusenwärters gekommen: Was heißt 21. Jahrhundert? Großes Thema, aber der Mann habe nur die Übersetzung ins Englische gesucht, für seine Tochter, wegen der Schulaufgaben.

Das alles, S. strahlte noch, sei sehr beglückend gewesen, aber dann sei das Wort gefallen: „Schleuser“, habe jemand aus der kleinen Bootsgesellschaft gesagt, „der Schleuser“ gerade eben sei ja nun besonders sympathisch gewesen, aber nun war sie wieder da, die Wirklichkeit, in der die Nachrichten voll waren von Leuten, die sagten, man müsse „den Schleusern das Handwerk legen“, und meinten: Die Menschen im Elend sollten bleiben, wo sie sind.

Nun hätten sich, das Idyll überflutend, die Schleusen des Bewusstseins wieder geöffnet, formulierte S. etwas überambitioniert. Der Wassermangel, der den Kanal sogar für kleine Boote unschiffbar zu machen drohe; die verrammelten Läden und Lokale in den Dörfern am Ufer; der gar nicht so ferne Krieg, in dem selbst gestaute Wasserreserven zur Waffe geworden seien.

Vom Ufer, erzählte S., habe in diesem Moment eine Gruppe des Schleusenpersonals gewunken, die sich offenbar zum Feierabend versammelt hatte. „Schleuserbande“, habe jemand freundlich gemurmelt, und da, sagte S., habe er getagträumt von einer Zukunft, in der dieses Wort keine Chiffre mehr wäre für die Bekämpfung von Menschen, die aus gar nicht idyllischen Gründen ein Boot bestiegen.