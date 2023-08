Times mager

Die Festspiele erlauben wie jedes Jahr einen Blick in die österreichische Gesellschaft. Zu sehen gibt es daddelnde Japaner, falsches Schuhwerk und feuchte Witterung. Die Kolumne „Times mager“.

Bei den Festspielen bemühen sich wieder alle, so schön wie möglich auszusehen. Wer dabei bloß zuschaut, schwankt permanent zwischen Rührung, Amüsement und Entsetzen. Diesmal überwiegt vielleicht tatsächlich das Entsetzen. Das ehrt einen nicht und ist auch nicht recht erklärlich. Es ist nicht möglich, dass das Festspielpublikum von einem auf das andere Jahr so, nun ja, unansehnlich geworden ist. Es ist freilich möglich, dass sich die Damen übers Jahr unselige Abendkleider haben andrehen lassen und die Herren ein wenig gewachsen sind, ja, das könnte sein.

Die Festspiele sind der einzige Ort, an dem die völlig Unbeteiligte und auch extrem unauffällig Dreinblickende auf ihre flachen Schuhe angesprochen werden kann. Das sei ja mutig und auch ganz vernünftig, sagt die fidele Sitznachbarin, das heißt, sie sagt eigentlich: Was willst du hier, du Trampeltier. Außerdem ist das eine total selektive Wahrnehmung, also der Dame, die offenbar nicht mitbekommen hat, was jenseits ihrer Bussis verteilenden Freundinnen los ist auf der Welt.

Die sich bei den Festspielen präsentierende österreichische Gesellschaft, ohne jetzt zu sehr übertreiben zu wollen, kommt einem von außen gelegentlich vor wie die deutsche vor 50 Jahren und zugleich in fünf Jahren. Smokingträger wollen einem am liebsten die Hand küssen und einen bei nächster Gelegenheit, wenn es pressiert, zur Seite schubsen wie in Tom und Jerry. Fotografen rasen umher. Wen sie ansprechen, der ist unwirsch und entzückt in fein abgestimmter Mischung. Während der Vorstellung dürfen kleine japanische Kinder weiter mit ihren Handys spielen, bis diese knackend zu Boden gehen. Das ist immerhin ein Trost.

Das Unbehagen mag auch daher rühren, dass schon am Grünen Hügel in Bayreuth über der Straße ein Transparent hing, auf dem stand: „Die Erde verbrennt, und ihr applaudiert“. Das klingt schepp, andererseits werden an kaum einem anderen Ort so viel Mächtige und Einflussreiche das lesen und nicht weiter darüber nachdenken. Zumal es fürchterlich anfing zu regnen.

Bei den Festspielen regnet es diesmal grundsätzlich 30 Minuten vor Premierenbeginn und trifft die Menschen an ihren empfindlichsten Stellen, dem Rocksaum und der Frisur. Das war auch der Dame aufgefallen, die die flachen Schuhe mutig fand. Als noch einmal kurz von dem klimaaktivistischen Protest beim „Jedermann“ die Rede war, erklärte sie: Es regne doch eh ständig. Der klimaaktivistische Protest beim „Jedermann“ war auch etwas untergegangen, weil auf der Bühne ebenfalls klimaaktivistischer Protest zu sehen war. Unwetterbedingt fand die Aufführung im Festspielhaus statt.