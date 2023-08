Säbelzahntiger

Von: Lisa Berins

Wie gefährlich ist die KI wirklich? © Uwe Zucchi/dpa

Viele Menschen fürchten sich davor, von einer Künstlichen Intelligenz ersetzt zu werden. Handfeste Tipps für die Orientierung auf dem Jobmarkt tun not. Die Kolumne „Times mager“.

Angst ist ein schlechter Ratgeber, heißt es. Das kann man irgendwie einsehen, vor allem wenn man gerade eigentlich etwas Mutiges tun will. Aber sie hat natürlich ihre Daseinsberechtigung: Angst ist als eine Art Reflex eine Überlebenssicherung, war sie schon immer, und zum Glück waren unsere Vorfahren wegen ihr in ständiger Alarmbereitschaft, denn sonst würden wir jetzt wahrscheinlich gar nicht diesen Text lesen. Zugegeben, es kann durchaus so sein, dass wir im heutigen Alltag etwas mehr Grundangst haben, als rational notwendig wäre. Wir hätten die Faktenbasis zur Einschätzung unserer Situation verloren – so ähnlich war es vor ein paar Jahren mal in einem Buch des schwedischen Arztes Hans Rosling zu lesen. Die Gefahrenlage heute sei eine ganz andere als damals, zur Zeit der Säbelzahntiger, nur: Unsere Programmierung hinke der heutigen Realität eben hinterher.

Während wir noch mit Hinterherhinken beschäftigt sind, hat sich dummerweise längst eine Zukunft wie ein virtuelles Monstrum vor uns aufgebaut. Wir lesen noch mal schnell die Fakten und können gar nicht anders – Angst vor Klimakollaps, Angst vor Krieg, vorm Tod sowieso und jetzt noch das: vor der KI. Vor diesem unheimlichen Ding, das uns allen über kurz oder lang erst die lästige Arbeit, dann die essenzielle, sinnstiftende, interessante wegnehmen könnte. Je nachdem, mit wem man spricht – Übersetzerinnen, Krankenpfleger, Lehrerinnen –, ist die Sorge größer oder kleiner, bei letzter Berufsgruppe eher minimal – solange verbeamtet, hat man gar nichts dagegen, wenn einem die Arbeit abgenommen wird.

Jetzt sind wir nicht alle verbeamtet. Haben wir deshalb ein Recht auf Angst? Der ChatGPT-Erfinder Sam Altman will jedenfalls etwas dagegen tun und mit einer Kryptowährung namens „Worldcoin“ die aus seiner Sicht wohl bald anstehende Massenarbeitslosigkeit bekämpfen, wie man liest. Interessant. Gerade er, der ja quasi den Säbelzahntiger als Betaversion losgelassen hat … Nach seiner Vorstellung würde sich jeder Mensch durch einen Iris-Scan erfassen lassen, als Identitätsnachweis, an den ein bedingungsloses Grundeinkommen gekoppelt ist.

Das ist noch nicht beruhigend genug? Schauen Sie sich doch einfach noch mal auf dem Jobmarkt um! Die Bundesagentur für Arbeit hilft mit dem „Job-Futuromaten“, der die Automatisierbarkeit des Berufs (durch KI) einschätzt. Relativ schlecht schneiden etwa ab: Gärtner:in: 60 Prozent automatisierbar. Deponieleiter:in: 50 Prozent. Fachkraft Brief- und Frachtverkehr: 80 Prozent. Automatisierbarkeit gleich null Prozent hingegen: Chefpilot:in. Keltolog:in. Eurythmist:in. Ach ja, und natürlich: Säbelzahntigerdompteur:in.