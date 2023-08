Rückkehr

Von: Sylvia Staude

Alles soll bitte so sein wie vor den großen Ferien. Aber Zuhause ist die Zeit dann doch nicht stillgestanden. Die Feuilleton-Glosse Times mager.

Aus den großen Ferien wieder nach Hause zu fahren, war selbstredend etwas ganz anderes, als in die großen Ferien zu fahren. In der einen Richtung erschienen sie dem Kind wahrhaftig groß und spannend – jedenfalls zu Beginn und für eine schöne Weile. Da erschienen sie ihm als eine Reihung vielversprechender Tage: Sandburg bauen, Seestern finden und retten, Muscheln finden, tote Krabbe finden (toll, auch wenn sie nur noch eine Schere hatte), schickere Sandburg bauen, mit Muscheln verzieren, Hülle eines Seeigels finden (da war zunächst zu klären, um was es sich bei diesem kuppelartigen Ding überhaupt handelte, klar), noch mehr Muscheln finden, toten, steifen Seestern finden und ihn heimlich schon in den Koffer tun, Muscheln schon in den Koffer tun, besonders schöne, glattgeschliffene Kiesel in eine Unterhose wickeln, damit sie nicht durch Herumkullern auffallen. Und so weiter. Alles würde bald im Regal Platz finden. Bald? Das Kind wusste, irgendwann geht es zurück, aber das war noch so weit weg ...

Während das Kind auf der Hinfahrt den Wann-sind-wir-endlich-daahaha-Refrain anstimmte, zum Teil aus Jux, war es auf der Rückfahrt – still. Der sogenannte Ernst des Lebens stand vor der Tür, er würde auch die bange Frage beantworten, ob beste Freundin G. sich wieder neben einen setzen würde oder ob M. (drei Häuser die Straße runter) aufgestiegen war durch gemeinsamen Eistütenkauf, Gummitwist, Gänseblümchenkranzflechten. Würde sich G. mit ein paar von den Muscheln bestechen lassen? Sollte man den toten Seestern drauflegen (er roch eh schon ein bisschen komisch)?

Während das Kind aus den Bergen auf der Hinfahrt die Erwartung in Person war, weil es da noch keine genaue Vorstellung von nichts hatte, es war ja zum ersten Mal in seinem Leben „an der See“, hatte es auf der Rückfahrt die sehr genaue Sehnsucht, dass sich zu Hause doch bitte nichts geändert haben möge. Die Wiese sollte noch voller Gänseblümchen sein, das weiße Häschen so putzig wie immer den Löwenzahn mümmeln, wenn man es dann vom Nachbarn zurückholte, G. und M. sollten froh sein, dass kein Stuhl mehr nötig war für den Gummitwist, das Versteck hinterm Hollerbusch sollte immer noch total geheim sein und die liebe Schwester F. bitte wieder Klassenlehrerin.

Aber ach. Häschen war beim Nachbarn gestorben. Und vor der Klasse stand die uralte, schlecht gelaunte Schwester B. Die Eltern kauften dem Kind ein Meerschweinchen. Aber fürs zweite Problem gab es leider ein Schuljahr lang keine Lösung.