Rot

Von: Stephan Hebel

Teilen

Die Klimakatastrophe hat die werbende Wirtschaft erreicht. Wer das für zynisch hält, ist selber schuld - hat aber recht.

Es folgt, liebe Leserinnen und Leser, ein dringlicher Appell: Schenken Sie bitte den Prospekten, die der Tageszeitung Ihres und unseres Vertrauens beiliegen, die angemessene Beachtung. Gerade wenn Sie derzeit eher vor einer Griechenland-Reise stehen als vor einem Möbelkauf, kann die werbliche Ergänzung zur Berichterstattung über die Weltlage Ihnen eine letzte Warnung sein.

Erst dieser Tage gab uns ein Faltblatt zu denken, das auf gewohnt subtile Weise für ein Möbelhaus warb. Auf einem von Gelb über Orange und Rot reichenden, also sommerlich-heißen Farbverlauf prangte in Weiß eine „40“, die die gesamte untere Hälfte des Blattes einnahm. Rhodos und Sizilien tauchten hitze- und brandrot vor unserem geistigen Auge auf, auch Tunis, wo kürzlich sogar 49 Grad gemessen wurden.

Und in der Tat: Das Möbelhaus machte ein Angebot, das in die Geschichte der Klimaanpassung eingehen könnte: „Rote Preise (in Rot, die Red.) statt heiße Reise“, stand auf der oberen Hälfte der Seite, und damit war klar: Die Klimakatastrophe hat die werbende Wirtschaft erreicht, und wer das Spiel mit ihr für zynisch hält, ist selber schuld, hat aber recht.

Die „40“ bezog sich, wie ein kleines „%“ unten rechts andeutete, natürlich nicht wirklich auf die Temperatur in Südeuropa oder Nordafrika, sondern auf die „roten“ Preise, die „in allen Abteilungen“ (klar, nur für Kundenkarten-Besitzende und Aktions-Artikel, siehe Kleinschrift-Anmerkung „A“ auf Seite 4) angeboten wurden. Aber schauen wir uns das Angebot ruhig einmal an. Und siehe da: Für den Preis einer Familienreise nach Rhodos bekommen Sie alles, was Sie für das wahre Leben zu Hause brauchen.

Sollten Sie etwa Ihr Arbeits– eckchen neu einrichten wollen, erhalten Sie für 189 Euro (Abholpreis) den Eck-Schreibtisch „Fiano“, eine ansehnliche Kombination, die neben dem Tisch ein Aktenschränkchen („Korpus/Front Asteiche Nachbildung“) enthält. Wenn Sie das aufgebaut haben, erholen Sie sich, besser als in jedem Strandhotel mit Waldbrand-Blick, in der „Wohnlandschaft ,Danae‘“ (man beachte die griechische Namensgebung!) zum Abholpreis von 1499 Euro.

Dieses raumfüllende Möbel erhalten Sie „inkl. Kopfteilverstellung“ und „inkl. Klapparmlehne“ (was ist ein Klapparm?), aber vor allem „inkl. Relaxfunktion“. Was nichts anderes heißt als: Nicht mal mehr entspannen müssen Sie sich selbst, ist ja auch schwer genug in diesen Zeiten. „So oder so, die Erde wird rot,/lebenrot oder todrot“, sang Wolf Biermann schon 1968. Und er kannte noch nicht mal den Klimawandel. Das Schweineschnitzel mit Pommes kostet im Möbelhaus 3,90 Euro (kein Abholpreis).