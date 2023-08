Recht

Von: Stephan Hebel

Liebes Tagebuch, schreibt Donald – und macht sich Gedanken zur „Justiz“ und „Gerechtigkeit“.

Liebes Tagebuch,

Ich will dir jetzt wieder öfter schreiben, damit du immer weißt, wo ich bin und was ich so mache. Wobei, wo ich bin, weiß ich manchmal selber nicht mehr, dauernd fliegen die mich zu irgendeinem Spiel, so einer Art Justizkrimi, totaler Quatsch eigentlich.

Ich habe mal gehört, dass „Justiz“ so etwas wie „Gerechtigkeit“ heißt, und ganz ehrlich: Eine echte Justiz kann das nicht sein, wo sie letztens so getan haben, als würden sie mich festnehmen, mit diesem Foto und so, aber was denkst du: Ich war schneller wieder draußen, als die sich umsehen konnten. Ich glaube, das Spiel habe ich gewonnen.

Letztens habe ich mal so getan, als wäre das alles ernst gemeint, und dann habe ich im Internet so ungefähr geschrieben: Was soll das für eine Gerechtigkeit sein, die mich verfolgt, obwohl ich doch weiß, dass ich gar nichts Böses getan habe? Großer Applaus auf „Truth Social“! Das Volk ist ja blöde genug, mir zu glauben, wenn ich erzähle, das mit dem Gericht und dem Foto wäre Ernst, aber wie du siehst, stehen alle auf meiner Seite, jedenfalls die Blöden, aber das wird ja wohl reichen. Jetzt fragst du natürlich, was für mich eine richtige Justiz ist, und das kann ich dir sagen: So was wie mein Oberster Gerichtshof, das ist meine Justiz! Der Chef, und das bin ja wohl ich, setzt da ein paar lustige Leute hin, die ihm nichts Böses wollen, und schon hat alles seine Ordnung. Klar, bis sich das nach Georgia rumspricht, kann es ein bisschen dauern, aber das regeln wir, wenn ich wieder im Weißen Haus sitze, jedenfalls montags bis freitags.

Was ich immer noch komisch finde, ist, dass sie den Opa Joe da hingesetzt haben. Die Anwälte sagen, nichts zu machen, du musst dich noch mal wählen lassen, das verstehe wer will. Aber die Chancen stehen gar nicht schlecht, sagen sie, wegen der Ukraine und solchen Sachen, vor allem diesem Woke oder wie das heißt. Das macht den Leuten Angst, sagen die Anwälte, und wenn sie Angst haben, wollen sie einen richtigen Mann an der Spitze.

Ja logisch wollen sie das! Schau mal, liebes Tagebuch: Wenn du zum Beispiel an Gott glauben würdest, dann würdest du ihn doch nicht anflehen, wenn es dir prächtig geht und du nichts zu befürchten hast, oder? Aber wenn du das Gefühl hättest, dass irgendwas schiefgeht und dir die Frauen und die Woken auf dem Kopf rumtanzen, dann geht es los mit dem Beten! Und genau so ist es mit dem Wählen, du musst nur Gott durch Trump ersetzen.

Es wäre allerdings blöd, wenn der Wladimir vor dieser komischen Wahl bei uns mit seinem Krieg aufhören würde. Aber das passiert nicht, sagen die Anwälte. Dein Donald