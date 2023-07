Ratsch-bing

Von: Lisa Berins

Teilen

Die KI trägt eine gelbe Wollmütze. © Imago

Eine Wahnsinnsentdeckung: eine komplett analog-menschliche Künstliche Intelligenz. Und siehe da: Sie kann dichten!

Vielleicht in einer fernen Zukunft. Stellen Sie sich vor, es gibt tatsächlich so etwas wie eine komplett analoge, menschliche KI. Sie trägt im Sommer eine gelbe Wollmütze und sitzt an den Strawberry Fields im Central Park, nicht weit weg vom Dakota Building, in dem „Rosemaries Baby“ spielte und vor dessen Eingang John Lennon niedergeschossen wurde.

Man wirft der Analog-Human-AI ein paar Fetzen hin. Mündlich. Eine Idee, eine Assoziation. Sie spannt das Blatt in eine orangefarbene Maschine ein, setzt zum Tippen an, hält inne. Spricht. „Spielerisch oder aggressiv-poetisch?“

Eine sehr wichtige Frage. Man hofft, dass der Filter dieses neuartigen Etwas nicht von Gangsta-Rappern oder Rammstein programmiert wurde, denn das wäre wirklich zu viel des Aggressiven. Aber diese Erscheinung: barfuß, mit krausem Bart, friedlich und zufrieden an einem kleinen Holztischchen auf einem Klappstuhl sitzend - vor sich hat sie ein kleines Täfelchen mit der Aufschrift „Almost Decent Poetry“ aufgestellt -, sie wirkt, als könnte etwas Aggression auch gar nicht weiter schaden. Also: zweitens.

Die Vision, wie New York im Jahr 3000 aussehen könnte, zuckt durch die Finger, lässt eine Idee nach der anderen wuchtig und in ausgeklügeltem Fast-Zehn-Finger-System auf die Tasten fallen. Klack, klack, klack, klack. Es gibt kein Halten, sogar unter Höchstbelastung nicht. Im Hintergrund erklingt in Dauerschleife „Imagine“. Da sitzt jemand anderes Fleißiges ein paar Meter weiter, der bis zur Ohnmacht den Lennon-Song klimpert, direkt vor der in den Boden eingelassenen Gedenktafel mit der Inschrift - „Imagine“. Es laufen eine Menge Touris vorbei, der Gitarrenkoffer muss voll werden. Das hier ist New York, hier lebt keiner für umsonst. Klirr.

Klack, klack, klack, klack. Die Analog-Human-AI füllt das Stück Papier mit Abdrücken von in halbtrockener Tinte getauchten Bleibuchstaben. Es ist ein kleines Wunder, ja, schau da! Sie kann Utopie! Sie kann auch wirklich Poesie! Fast wie von selbst! Dann hält sie auf einmal inne. Stößt einen kleinen, belustigten Schnaufer aus. Freut sich. Ja, das sind echte Emotionen, kaum zu glauben. Dann ein festlicher, letzter, schwerer Anschlag. Ratsch – bing. Das Gedicht ist fertig:

„New York in the Year 3000“

There were pebbles of person/

Rocky plops of past pulse/

Perched in the palace of city sheen/

The once sung god of gleam/

Looses light, its shine, its pristine/

which is to say, in deep fried

disaray/

NYC hasn’t changed a day.