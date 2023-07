Raffaella

Von: Lisa Berins

Teilen

La felicità: Rafaella Carrà (hier 1979) hat bereits eine Einladung zum nächsten Runden unserer Autorin. © Onorato/Imago

Der Ohrwurm verwandelt geliebte Songs in Folter. Aber warum jetzt gerade dieses Stück von dieser Sängerin?

Es kann tatsächlich gefährlich sein, ein Radio anzuschalten oder auf eine Party oder ein Konzert zu gehen. Wir sprechen nicht von tragischen Unfällen mit Elektrogeräten oder von Hörstürzen, Tinnitus oder anderen gesundheitsgefährdenden Nachwirkungen lauter Musik, sondern von einer Bedrohung, die sich sozusagen in die dunklen Materie unsere Gehirns einnistet: der Ohrwurm.

In der Küche, die Nudeln köcheln vor sich hin, gerade bleibt nur das Warten und gelegentliche Umrühren, da rauscht es an wie ein Zug: „Tanti auguri, a chi tanti amanti ha…“ Huch? Raffaella Carrà? Was macht die denn hier, das ist ja toll, denkt man noch, schwingt ein bisschen den Löffel. Freut sich über die Vorstellung, wie die Italienerin in glitzernden Catsuits ihre exzentrischen Tänze performt. Dann kommt sie täglich.

Gerade hat man die Füße hochgelegt und schaut entspannt in den bedeckten Himmel. „Tanti auguri, in campagna ed in città“. Es geht wieder los. Und so geht das jetzt schon bald zwei Wochen. Das ist kein Spaß mehr, wirklich nicht. Es soll angeblich Ohrwürmer geben, die für immer bleiben. Ein ganzes Leben lang!

Warum überhaupt die Carrà, warum gerade dieser Song? Auf dieser Party gab es wirklich auch noch andere Lieder, auch Lady Gaga – die soll besonders viele Ohrwurm-prädestinierte Melodien produzieren, steht im Internet. Hätte man wenigstens bei der Auswahl mitreden können. Aber – kein Chance. Man ist der Jukebox des Unterbewusstseins hilflos ausgeliefert. Sobald Kapazitäten im Arbeitsspeicher unseres Hirns frei sind, so erklärt es ein schlauer Artikel, greift dieses – nach welchen Prinzipien auch immer – auf das „Archiv“ zu und spuckt das Nächstbeste aus. Was macht die Italienerin in diesem Archiv – und: „Nächstbeste“? Das ist doch wirklich unter ihrem Niveau!

Was hilft jetzt? Beschäftigung. Das Hirn anstrengen. Arbeiten. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Aber das kann doch keine Lösung sein – Angst vorm Feierabend zu haben? Und es kommt noch schlimmer: Beim geringsten Abschweifen, mitten bei der Arbeit, werden die Gedanken musikalisch unterlegt: „Com’è bello far l’amore da Trieste in giù“. Musik als Folterinstrument – man wollte es nie glauben, aber ja, es ist definitiv so, es ist Folter. Und entschuldigen Sie bitte dieses Non-Stop-Gelabere, aber irgendwie müssen die Wörter schneller in die Tastatur, als Raffaella anfangen kann zu singen. Es ist ein Kampf, Tasten gegen dunkle Materie, Wörter gegen Musik, im Hintergrund lauert sie, setzt zum Überholen an, nein, das Denken ist schneller – wie fängt eigentlich eine Paranoia an? – „Tanti“ –Ruhe! Noch schnell ein Schlusssatz: Raffaella: du kannst gerne wiederkommen, aber bitte erst zum nächsten runden Geburtstag!!!