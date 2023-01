Rache

Von: Judith von Sternburg

Natürlich steht die „Rache“ in Wahrheit still herum und frisst keine Kinder. © Rezvani Motors

Zwar sind nachts alle Autos grau, aber das des freundlichen Nachbarn fixiert einen doch sehr grimmig.

Der Nachbar ist ein freundlicher Mann, grüßt, winkt, stellt die Mülltonnen raus und so weiter. Macht was mit Werbung. Hat Familie. Außerdem hat er einen SUV, aus Diskretionsgründen wird hier die Farbe nicht genannt. Wäre es ein, sagen wir, sehr kleiner Kleinwagen, wäre die Farbwahl pfiffig. Wie die Dinge liegen, fällt man vor Schreck hintenüber.

Sobald man sich wieder aufgerappelt hat, stellt man fest, dass der SUV selbst für einen SUV sehr groß ist, auch ist er eckig, er ist ja regelrecht auf Zack. Da Autos zweifellos einen Gesichtsausdruck haben, lässt sich durchaus sagen, dass der SUV des freundlichen Nachbarn die Passanten und Passantinnen grimmig fixiert. Man will ihn nicht nachts auf einer einsamen Straße treffen. Jedenfalls nicht, wenn er angeknipst ist oder wie auch immer dieses Teil in Gang gesetzt wird.

Natürlich steht es im Dunkeln in Wahrheit still herum und frisst keine Kinder. Dabei erinnert es, weil nachts alle Autos grau sind, an eine andere Art von Fahrzeug.

Vorurteile gegen Autos, sagt der Verwandte, der den freundlichen Nachbar ebenfalls mag, seien überhaupt nicht okay. Man solle einen Menschen nicht nach seinem Auto beurteilen und die freie Wahl des Fahrzeugs respektieren.

Seitdem wurde nicht mehr darüber gesprochen.

Nun aber berichtet auch der englische „Guardian“ über jenes neue Auto der US-Marke Rezvani, die seit Monaten Reklame macht für das neue Modell. Das Auto heißt „Vengeance“, Rache, Vergeltung. In der Werbung heißt es darum sinngemäß: „Dein ist die Rache“. Dabei soll sich aber nicht zum Beispiel Gott angesprochen fühlen, der keine schusssicheren Autoscheiben braucht und eh keine Kinder zur Schule bringen muss, sondern lediglich der Käufer (ja, klar, oder die Käuferin), eine Person, die sauviel Geld haben muss. Und kommen wir jetzt also zum Punkt: Das Auto tarnt sich nicht mehr und hat zweifelsfrei die Farbe und Anmutung eines Panzers. Gutwillig könnte man sagen, es hat zweifelsfrei die Farbe und Anmutung eines Batmobils. Dann wäre es lustiger und verspielter. Die Spezialausstattung heißt jedoch nicht Batmobilpaket, sondern Militärpaket. Dann lassen sich die Türgriffe unter Strom setzen, stoßen die Rückspiegel Pfefferspray aus und hinten kommt bei Bedarf tintenfischartig eine dunkle Wolke heraus. Bei Bedarf: Verfolgungsjagden oder so.

Ist das doch ein Witz? Nein. Einschlägige Autoportale machen aber darauf aufmerksam, dass die Ausstattung mit „Militärpaket“ in Europa kaum eine Zulassung bekommen wird.

Der Vengeance, klar, ist ein astreiner SUV. Das unvornehme und billige Gefühl, immer schon recht gehabt zu haben, es ist einfach nicht zu übertreffen.