Querschnitt

Von: Judith von Sternburg

Der Weg zur Musik führte einst über Kassetten mit Opernquerschnitten. Wobei die schmucke Kassettensammlung sich insgesamt leider als Fehlinvestition erwies.

Auch wenn man später vielleicht ein wenig verächtlich darauf blickte, so war doch der Opernquerschnitt einst der perfekte Zugang zu dieser Kunstform. Opernquerschnitte waren nicht schon immer da und scheinen auch keine große Rolle mehr zu spielen, wurden aber in der großen Zeit der Langspielplatte sogar eigens produziert. Unsereiner lernte sie auf Kassetten kennen. Ein Opernquerschnitt passte auf je eine Kassette, die Eltern legten sie unter den Weihnachtsbaum und neben den Geburtstagskuchen und warteten ab, was geschah. Es geschah unter anderem, dass die Kinder, die noch alle zusammen in die Badewanne passten, dort „O nahamehen-, nahamehenlose Freude“ mitsangen.

Später differenzierte sich das. Das eine Kind hörte doch lieber die Pet Shop Boys, das andere besorgte sich einen Ausweis der Musikbibliothek und lieh sich die Oper „Turandot“ aus. Es wollte die Zwischenräume zwischen den Nummern selbstständig kennenlernen. Es hätte gerne verstanden, wieso Calaf zwar eine reizende Bekannte namens Liu herzzerreißend bittet, nicht zu weinen, sich aber seinerseits einer höchst unfreundlichen anderen Frau penetrant an den Hals wirft. Dass keiner schlafen soll, erschloss sich überhaupt nicht, und der ohne Lius Tod besonders überraschende Wutausbruch erst recht nicht. Und schließlich: Warum nimmt er sie dann doch? Und warum findet sie das dann doch gut?

Nun läuft es darauf hinaus, dass all dies auch später nicht wirklich einleuchtete. Wegweisend die zarten Hinweise der älteren Verwandten, dass die menschliche Natur komplexer ist, als es uns die Schulweisheit lehrt. Opernhörerinnen und Opernhörer haben zwar leicht aufzuweichende Seelen, aber sie werden von der menschlichen Gemeinheit und Unlogik der Liebe seltener überrumpelt.

Sucht man heute im Internet nach dem Begriff Opernquerschnitt, kommen zahlreiche durchgesägte Opernhäuser.

Kassetten scheinen ja immer der Beweis dafür zu sein, dass man bei einem mechanisch arbeitenden Gerät wenigstens noch versteht, was nicht funktioniert. Man sieht den Knäuel und kann versuchen, ihn aufzuwickeln, dann sieht man wieder den Knäuel und kann versuchen, ihn aufzuwickeln und so weiter. Tja, wen das glücklich macht. Die bedeutende Kassettensammlung, zu der neben einem ordentlichen italienischen Opernrepertoire auch circa 30 aus nostalgischen Gründen lange aufgehobene Biene-Maja-Folgen sowie ein Dutzend belächelter und doch weiterhin gerne eingelegter Drei-Fragezeichen-Geschichten gehörten, war finanziell gesehen eine der größten Fehlinvestitionen in einem an Fehlinvestitionen reichen Leben.