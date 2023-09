Times mager

Von Boris Halva schließen

Das Wohlstands-Gequengel zeigt: Es sind nicht nur die Superreichen, die nicht zufrieden sind mit dem, was sie haben

Es gibt eine Stadt, die manche liebevoll die Perle am Untermain nennen. In dieser Stadt formierte sich eines schönen Tages im August ein Protestzug, der – bei allem Verständnis für die Verunsicherung angesichts der Wirren unserer Zeit – nur schwerlich als lieblich bezeichnet werden kann. Auf einem Plakat, das dort hochgehalten wurde, stand: „Uns geht der Klimawandel am Arsch vorbei. Wir wollen Wohlstand!“

Nun, wer wollte das nicht? Einen Stand im Leben, bei dem einem wohl ist. Das klingt verlockend und nach etwas, das man allen Menschen wünschen möchte. Und doch ist diese Forderung nicht nur aus der Zeit gefallen, sie ist geradezu ignorant. Ist doch Wohlstand – wenn auch nicht in jedem Haushalt und nicht in jeder Region gleichermaßen – in unserem Land doch recht verbreitet. Immer noch, trotz allem und zum Glück, möchte man sagen.

Das Wohlstands-Gequengel zeigt auch: Es sind nicht nur die Superreichen, die nicht zufrieden sind mit dem, was sie haben. Es gibt sie überall, die Kinder, die einen Teller Pommes vor sich haben, aber trotzdem mehr Pommes wollen. Weil die Fritten auf ihrem Teller nicht so lecker sind wie die Pommes, die die anderen haben.

Welche Pommes, nein, welchen Wohlstand können die hinter dem Plakat Versammelten gemeint haben? Was wäre die Steigerung von Wohlstand? Oder geht es ihnen gar nicht um Wohlstand, sondern um Sorglosigkeit? Um das Gefühl der Freiheit, einfach weitermachen zu können wie bisher? Es geht hier jedenfalls nicht um die Idee „Pommes für alle!“, denn: Wo kämen wir hin, wenn alle Menschen in Afrika und China jetzt auch Pommes essen wollen, so wie wir? Hier wird weiter das Gerücht am Köcheln gehalten, alle Menschen auf der Welt wollten so leben wie wir: Autos fahren, Häuser bauen, mit dem Smartphone immer und überall bestellen oder herausposaunen können, wonach uns gerade ist. Darum ging es kürzlich auch auf einer Gartenparty zwischen Nackensteak und Grauburgunder: Dass nicht wir 80 Millionen das Problem sind, sondern die vielen Milliarden Menschen anderswo auf der Welt, die so leben wollen wie wir!

Die Frage, woher man das wisse, blieb unbeantwortet. Und die Runde wollte sich auch nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass es vermutlich einem guten Teil dieser Milliarden Menschen genügen würde, etwas zu essen und ein Dach über dem Kopf zu haben. Und die Hoffnung hegen zu können, dass ihre Kinder vielleicht dazu beitragen können, dass die Welt ein guter Platz zum Leben bleibt. Im Grunde ist genug für alle da, das ist die Idee von Wohlstand, für die es sich zu protestieren lohnt.

Einmal Pommes für alle!