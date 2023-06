Plums

Von: Judith von Sternburg

Teilen

Lilo Fromms Bilderbuch „Muffel und Plums“ ist sehr, sehr gut, aus mehreren Gründen. Und hört bitte auch gut zu, liebe Kinder.

In der vergangenen Woche ist die Illustratorin und Autorin Lilo Fromm gestorben, aber leider mussten wir uns erst für ein Heidengeld „Muffel und Plums“ antiquarisch wiederbeschaffen. Muffel dürfte der zweibeinige Löwe sein, wenn es ein Löwe ist, Plums dürfte der Hase sein, sofern es ein Hase ist. Es könnte auch eine Maus mit Hasenohren sein, na ja, jedenfalls wohnen die beiden zusammen. Lilo Fromm braucht weder Worte noch Farben, um in neun Bildergeschichten die springenden Punkte deutlich zu machen.

Plums ist zu winzig, um an den Duschhahn zu kommen. Muffel spritzt Plums nass, Plums rennt weg, plumpst auch sofort hin. Dann trocknen sich beide ab und frühstücken gemütlich. Muffel ist viermal so groß und klug, insofern ist „Muffel und Plums“ ein Große-Schwestern-Spiegel, denn Muffel nutzt das (fast) nie aus. Meistens ist Muffel zur Stelle, wenn Plums Mist gebaut hat. Muffel tröstet Plums und rettet Plums vorm Wegwehen und vor Gänsen. In einer besonders spannenden Geschichte schippt Muffel Schnee. Als Plums ein Tablett mit Kaffee rausbringt und einen Schneeball wirft, um hinterm Schneeberg Muffels Aufmerksamkeit zu erregen, wirft Muffel einen Schneeball zurück und trifft volle Pulle Plums und Tablett. Aber selbst das geht gut aus. Wer groß ist, ist im Vorteil, darf damit aber niemals Schindluder treiben, im Gegenteil. Schwer zu sagen, wann man noch einmal mehr fürs Leben gelernt hat.

Es ist nicht zu glauben, dass einem dieses wichtige Buch so vollständig aus dem Gedächtnis geriet, jahrzehntelang, bis mit der peripheren Erwähnung von „Muffel und Plums“ alles wieder da war, vor allem die Liebe zu diesem Buch war wieder da, ohne übertreiben zu wollen, wobei das noch eine Untertreibung ist. Es ist ungewiss, ob eine solche Liebe zwischen Mensch und Buch später noch einmal wuchs.

Natürlich geht es in diesem Text auch um etwas ganz anderes: Erstens die Erleichterung darüber, dass entgegen der privaten Schlamperei auf Erden nichts verloren geht. Zweitens ein Appell. Liebe Kinder, sortiert eure Bilderbücher nicht aus, bevor ihr nicht über jedes einzelne Buch noch einmal in Ruhe nachgedacht habt. Hört nicht auf eure Eltern, die jetzt sauer sind, weil alles schon so vollgestopft ist. Stellt euch für eine Sekunde das UNVORSTELLBARE vor: ihr in 50 Jahren. Welches Bilderbuch werdet ihr noch einmal sehen wollen? Könnte es „Muffel und Plums“ sein?

Ferner könnte „Muffel und Plums“ dafür verantwortlich sein, dass die frühere Besitzerin das Wort „plumpsen“ konstant im Duden nachschauen muss. Alles hat auch eine Schattenseite.