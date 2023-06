Plastic-City

Da mag die Sonne noch so idyllisch über der East 42nd Street untergehen: Das Verhältnis von New Yorker:in und Natur ist toxisch.

Times mager

Von Lisa Berins schließen

New Yorker Lifestyle und Natur vertragen sich nicht so gut. Hunde gehen in Schuhen spazieren. Impressionen aus dem Big Apple.

Es war ein Kulturschock, erzählt der Endzwanziger, der am Biertisch sitzt und gerade Brooklyns beste Pizza verdrückt hat: Mit seinem Freund war er zu dessen deutscher Großmutter in ein kleines Kaff an der schweizerischen Grenze gereist, um dort Familienurlaub zu machen. Es war die pure Langeweile. Ja, und die tolle Landschaft dort? Die gute Luft, die Bäume, die Wiesen, die Kühe, die Berge? Schulterzucken. „Damit kann ich doch nichts anfangen, ich bin New Yorker!“

Ja, die New Yorker:innen und die Natur, das ist – außer vielleicht, man kann die Natur rauchen – wirklich kein perfektes Match. „Nature“ ist allerhöchstens ein Nice-to-have, nicht lebensnotwendig, und wenn sie halt da ist, dann wenigstens in einem festen, abgesteckten Rahmen. Einem kleinen, im Gehweg eingelassenen, mit Rindenmulch aufgeschütteten Rechteck: Da kann das Bäumchen ohne echten Erdkontakt mal schön versuchen, den Abgasen zu trotzen! Gut, im XXL-Stil gibt’s Grün im Central Park – aber laufen da nicht hauptsächlich Touris rum?

Das Verhältnis von New Yorker:in und Natur ist toxisch, im wahrsten Sinne des Wortes. Die dicksten Spritschlucker, schiffsgleiche Pick-ups, truckähnliche SUVs kurven über die Straßen. Klimasünde? „Sorry, I didn’t get it?“ Aus den Müllbergen entlang der Straßen huschen die Ratten. New York ist die Mega-Wegwerf-City. Geschirr? Aus Porzellan? Gläser aus echtem Glas? What? Jeder Kaffee, zum Mitnehmen oder im Café getrunken, jeder Bagel/Burger/Donut wird im Wegwerfteller oder -becher, mit einem Stapel Servietten, in Alufolie oder beschichtetem Papier über die Theke gereicht. Auf dem „Greenmarket“ mit biologischen Erzeugnissen werden das Vollkornbrot und die einzelne Zucchini in raschelnde Plastiktüten eingepackt und von jungen, nachhaltigkeitsbewussten Menschen mitsamt To-Go-Getränk über den Markt getragen. Man sieht alles zusammen schon als neue Inseln im Ozean schwimmen. Im „Organic Supermarket“: Regalmeter voller eingeschweißter Convenience-Gerichte. Der absolute Kulturschock für die Europäerin: ein im Plastikbecher servierter 16-Dollar-Weißwein, mit Plastikdeckel und Einstechloch für den Plastikstrohhalm. What the hell?!

Nun gut, was wissen Europäerinnen schon vom Lifestyle der hippen New-York-Residents? Dort tragen sogar Hunde Schühchen, um nicht in den Schmutz zu treten, andere werden im Rucksack-Taxi auf menschlichen Schultern getragen. Und ob Sie’s glauben oder nicht: da kam tatsächlich ein frisch geföhntes Hündchen mit Baseballcap, Vintage-Sonnenbrille, Highheels und einem To-Go-Plastikbecher mit einem „Cold Brew“-Kaffee um die Ecke. Wirklich. Das ist New York im Jahr 2023!