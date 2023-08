Perspektive

Von: Judith von Sternburg

Teilen

Strandkörbe auf Usedom © imago

Der Blick aus dem Strandkorb und aus einer Frankfurter Straßenbahn haben möglicherweise einiges gemein. Einige Menschen scheinen das aber gar nicht so zu sehen.

Rücksichtsvollerweise könnte man nun sagen, vom Strandkorb aus sähe die Welt auch nicht bedeutend anders aus als, sagen wir: aus dem Fenster einer Frankfurter Straßenbahn. Diese Perspektive entsteht auch nicht in der Freizeit, sondern weil die U4 wochenlang ausfiel. Ein Ausfallen der U4 ist ein Grund, beleidigt in eine andere Stadt zu ziehen, aber weil das leichter gesagt als getan ist, zuckelte man eine ganze Weile in Straßenbahnen umher. Wer empfänglich für jedwede Art von Geste und Privileg ist, das stimmt, freute sich über die „exklusiv“ eingerichtete Straßenbahn 10. Die Straßenbahn 10, ein Ort, an den man sich gewöhnen könnte.

Eines Tages saß in einer Straßenbahn 10, die sich nach geruhsamer Fahrt (eine U-Bahn flitzt, eine Straßenbahn lässt sich nicht hetzen) der nicht umsonst so genannten Station Bornheim-Mitte näherte (o Perle der Stadt), ein Ortsfremder und fing schon auf der Hartmann-Ibach-Straße mächtig an zu schimpfen. Was für eine potthässliche Stadt das sei, so etwas Hässliches habe er noch nie gesehen, wie man hier wohnen könne, und auf der Burgstraße legte er noch einen drauf und nannte Frankfurt eine Kloake. Auf der Burgstraße war es auch, dass er und seine Begleiterin sich überlegten, wann denn nun die Station Bornheim-Mitte komme. Die in der Straßenbahn 10 versammelten Frankfurterinnen und Frankfurter aus aller Herren Länder schauten derweil interessiert auf ihre potthässliche Stadt. Die meisten stiegen dann in Bornheim-Mitte aus. Der Mann, der derlei Beleidigendes über eine Stadt ausgesprochen hatte, die er offensichtlich überhaupt nicht kennt, und seine Begleiterin stiegen hingegen nicht aus, weil sie sich noch orientierten.

Wären die Gedanken wie im Micky-Maus-Heft über den Köpfen der Frankfurter und Frankfurterinnen in kleinen Blasen lesbar, so hätten da nicht nur Sätze gestanden wie: „Es will merr net in mein Kopp enei, wie kann nor e Mensch net von Frankfort sei“, sondern auch Dinge wie: „He he, sollen sie doch zur Eissporthalle fahren.“ Oder (in geheimer Zwiesprache von Blase zu Blase): „He he, nee, nee, die 10 fährt bis zur Hugo-Junkers-Straße, sollen sie doch nach Fechenheim fahren“. Mimosen, denken Sie jetzt? Frankfurterinnen und Frankfurter sind hart im Nehmen, aber irgendwo ist dann auch Schluss.

Insofern sollte man doch nicht so tun, als gäbe es nicht einen gewaltigen Unterschied zwischen dem Blick aus dem Strandkorb und dem Blick aus einer Frankfurter Straßenbahn. Im Strandkorb treiben die Gedanken harmlos vor sich hin. Da fällt einem beispielsweise auf, dass es einen kuriosen grundsätzlichen Unterschied zwischen einem rohen Ei und einem rohen Menschen gibt.