Parabel

Von: Jana Ballweber

Wie die kafkaeske Kunst uns heute zu Hilfe kommen kann.

Wer in einer Demokratie lebt und etwas zu sagen hat, wird für die Meinungsfreiheit ewig dankbar sein. Unangreifbar macht jene aber nicht. Wer Gefahr läuft, Menschen gegen sich aufzubringen oder einen Nachteil davonzutragen, kann nicht immer so freiheraus sein, wie es die ideelle Grundlegung der Gesellschaft, des Landes oder jeder beliebigen anderen Entität suggeriert. Wohl dem, der die kafkaeske Kunst der Parabel beherrscht (zur Meinungsfreiheit gehört auch, dass man das Wort kafkaesk benutzen darf, ohne ganz genau zu wissen, was es bedeutet), und seinen Unmut in eine verschleiernde Erzählung stecken kann. Möge sich der erkennen, der sich erkennen mag, und der ohne Einsicht rätseln, der nicht gemeint sein will.

Wie es der unglückliche Zufall will, herrscht aber nun bei jenen mit akuter Meinung seit Schulzeiten ein massives Kafka-Trauma vor. Nicht alle Schüler:innen zeigten gleich viel Freude am Rätselhaften, nicht alle Deutschlehrer:innen zeigten gleich viel Freude an alternativen (weil modernen) Interpretationsvorschlägen im Literaturunterricht. Antigone ist eigentlich eine religiöse Fundamentalistin? Goethes Werther ist ein weinerlicher Waschlappen und quillt trotzdem über vor toxischer Männlichkeit? Derartige Provokationen wurden stets als solche aufgefasst und pädagogisch skandalisiert.

Und dann also Kafka: Er lässt den Mann vom Lande Einlass in das Gesetz begehren (Hä?). Die Tür ist offen, aber der Türhüter warnt ihn, hindurchzugehen (Okay…). Kurz vor seinem Tod erfährt der Mann, dass der Einlass nur für ihn bestimmt war und nun geschlossen wird (WTF?). Alle zaghaften Interpretationsversuche des Deutsch-Leistungskurses waren aber verkehrt. Also, nicht, weil sie nicht schlüssig waren. Sondern weil sie nicht im Deutschbuch standen. In einem Anfall von pädagogischem Größenwahn wurde den Lernbeflissenen am Schluss eine vermeintlich korrekte Interpretation gar noch verwehrt. Genug, um Kafka persönlich verantwortlich zu machen. Doch mit zunehmendem Alter kommt die Weisheit zur jetzt Mitte Zwanzigjährigen und die Einsicht, dass die kafkaeske (so richtig?) Strategie des Verschleierns womöglich gerechtfertigt sein möge.

Der jugendliche Wunsch nach Klarheit war nicht falsch, lässt aber natürlich jene mit akuter Meinung, die heute nicht minder idealistisch, nur vorsichtiger sind, neu nachdenken, ob nicht doch der Punkt gekommen ist, das, was zu sagen ist, ganz ohne Parabel in die Welt zu setzen, aus Prinzip. Ob nicht die Zeit gekommen ist, den Türhüter einfach zu passieren. Eine offene Frage, auf die es nicht bloß die eine korrekte Antwort gibt. Oder hatte Kafka sie gefunden und nur gut versteckt? Zeit, nochmal nachzulesen.