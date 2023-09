Symphonie der Nosferatu-Spinne

Von: Lisa Berins

Wie damals in der Studi-WG: Wer einmal drin ist, den kriegt man schwer wieder raus. Diesmal ist die neue Mitbewohnerin allerdings eine Nosferatu-Spinne. Die Kolumne „Times mager“.

Immer wieder so eine Sache, sich den Planeten mit anderen Lebewesen zu teilen. Eine besondere Herausforderung: die Studenten-WG und die dort beheimatete Spezies. Der Informatikstudent, der Nudeln sekundengenau mit der Stoppuhr kocht, der Mitbewohner, der nur mit einer Art nuklearer Schutzausrüstung putzt, der andere, der gar nicht saubermacht. Der, der scheinbar nur nachts lebt und plötzlich untertaucht – letzte Spur: das WG-Abendessen, eingerollt im Zimmerteppich. Oder: der immer gutgelaunte Medizinstudent, dessen sonore Stimme nonstop über den Parkettflur des Altbaus hallt und aus dessen Zimmer am Sonntagvormittag eine ganze Mannschaft leichtbekleideter Männer heraustänzelt. „Pyjama-Party“, singsangt er zur Erklärung. Aha. (Ein Ergebnis dieser repräsentativen Studie: Weibliche Mitwohnende sind definitiv weniger verhaltensauffällig). Jedenfalls; ist der Mitbewohner einmal „drin“, kriegt man ihn nur sehr schwer wieder raus.

15 Jahre später, die WG-Zeiten sind längst passé. Denkt man – bis zu dieser denkwürdigen Begegnung am Abend. Eher beiläufig fällt der Blick auf eine Stelle über dem Badezimmerspiegel. Da hockt es: ein fratzenhaftes Gesicht, dunkle Augenhöhlen. Ein viel zu großer, behaarter Körper, der im Licht einen skurrilen, verkrüppelten Schatten wirft. Wie festgefroren steht man da. Dann schleicht man rückwärts zur Tür, berät draußen kurz (Gibt es hier Vogelspinnen? Vielleicht saß sie auf den Bananen ...?) und lässt dann mit Glas und Pappe anrücken. Die behaarte Fratze entwischt und krabbelt blitzschnell vertikal über die Fliesen, verschwindet erst hinter dem Spiegel und dann hinter dem Hängeschrank. In der Nacht bleibt das Fenster offen, damit die Fratze ihren Weg in die Freiheit finden kann – so das Wunschdenken.

Kurze Recherche: Die neue Mitbewohnerin heißt Nosferatu-Spinne. Sie wird bis zu sieben Zentimeter groß. Sie jagt nachts nach Beute, die sie attackiert und mit ihrem Biss betäubt. Eigentlich kommt sie aus dem Süden Europas und Nordafrika, mit dem Klimawandel schaffte sie es aber in den Norden. Sie mag es warm, und wenn sie einmal in einer Wohnung ist, dann will sie auch so schnell nicht wieder weg. Kennt man ja.

Man versucht, sich mit der Mitbewohnerin abzufinden, aber im Kopf spielt sich die „Symphonie des Grauens“ ab, ein ständiges Kribbeln und – türmt sich da nicht ein Schatten mit übergroßen Klauen auf? Überall könnte die Fratze einem auflauern, in Schubladen, hinterm Duschvorhang. Auch wenn ihr Biss für Menschen ungefährlich ist – provozieren will man ihn auch nicht. Aber woher weiß man, was eine Nosferatu ärgert? Lieber mal an die Tür klopfen, bevor man eintritt. Im frühen Herbst ist Paarungszeit. Hoffentlich wird wenigstens keine „Pyjama-Party“ gefeiert ...