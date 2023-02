Narwal

Von: Sylvia Staude

Ein Narwal in freier Wildbahn. Das Bild wurde in Kanada aufgenommen. © Imago

Diesmal häkelt uns Chatty etwas – Fischförmiges. Die Kolumne „Times mager“.

Die Leute, die es gesehen haben, waren sich einig, dass es falsch und hässlich aussieht, aber auch sehr niedlich“ – so überliefert es jetzt der britische „Guardian“. „Was rauskam, ist schockierenderweise sehr genau, während es gleichzeitig sehr, sehr falsch ist“, heißt es weiter. Hässlich und niedlich? Genau und falsch?

Die einzige Spezies, die alles ausprobiert, was sie nicht umbringt (und dazu das, was sie umbringt), die den halluzinogenen Pilz ausprobiert wie den Bauchplatscher aus 20 Metern Höhe oder den Disneyland-Besuch an 2995 aufeinanderfolgenden Tagen – der Mensch also fordert derzeit gern einen Chatbot namens ChatGPT heraus. Sie werden davon an dieser Stelle schon gelesen haben.

Enthusiastinnen und vielleicht auch ein paar Enthusiasten der Häkelkunst versuchten Chatty jetzt eine Anweisung zu entlocken für einen gehäkelten – Regenwurm, um mit etwas Einfachem anzufangen? Nein, einen Narwal. Ganz schön gemein, denn der Bot kann nicht googeln.

Das Ergebnis lässt sich als irgendwie fischförmig und flossenbesitzend identifizieren, ist also „genau“. Gleichzeitig sind die runden schwarzen Augen fast so groß wie der ganze Körper, das macht das Textiltier nach dem Prinzip des Kindchenschemas irgendwie „niedlich“. „Sehr, sehr falsch“ ist die runde weiße Tonne auf seinem Kopf, die nun wirklich keine Ähnlichkeit mit dem Ein-Horn des Narwals hat.

Jetzt lachen die Menschen und spotten, das sehe eher aus wie ein Alien. Als hätten sie auch nur den Hauch einer Ahnung, wie ein Alien aussieht – da wäre die Vermutung der KI im Zweifelsfall genauso gut und wahrscheinlich wie ihre. Grün? Insektenartig? Reptiloid? Da kann der Chatbot nur leise kichern. Antennen auf dem Kopf? Wer braucht denn heute noch Antennen, Wesen mit Antennen leben doch hinterm Mond. Und sie wären bestimmt nicht imstande, mit Ballons zur Erde zu fliegen, von denen die Erdlinge annehmen, sie kommen bloß aus China.

Aber wir schweifen ab. Und tun so, als wäre es uns egal, was Chatty schafft oder eben nicht schafft. Ob es uns zum Beispiel bald ein Times mager schreibt – und, wichtig, nicht etwa aus Eitelkeit verrät, dass es unser Ghostwriter ist -, während wir uns zu erinnern versuchen, wie nochmal das Häkeln und das Stricken ging. Wir würden dann mit einem Regenwurm oder einem Schal beginnen. Und ab und zu einen Blick auf den Bildschirm unseres Laptops werfen, um sicherzugehen, dass der Bot nicht etwa alberne Texte über Narwale und Aliens schreibt, für die Sie Ihr Geld sicher nicht ausgeben wollen.