Nachbarn

Von: Lisa Berins

Auch wo jede jeden kennt, gibt‘s hinter manchem Gartentor ein Geheimnis. © Imago

Sie sind immer da, wenn man sie braucht, sie wissen viel. Einige vielleicht zu viel?

Wenn man im derzeitigen Zustand der Welt einen Ort sucht, an dem zumindest noch das meiste in Ordnung ist – oder jedenfalls zu sein scheint, denn Idyllen sollte man ohnehin nur selten trauen –, dann könnte man es vielleicht hier versuchen: Felder, die bis an den Horizont oder den nächsten Wald reichen, Menschen, die mit Hunden und Pferden spazieren gehen, große, verwilderte Gärten, duftendes Gras, Obstbäume mit blutroten wilden Kirschen, wuchernde Sanddornsträucher.

Der Geruch von Gegrilltem zieht von einem der Nachbargrundstücke herüber. Man kennt sich natürlich. Man hilft sich aus, am liebsten, wenn man für die gegenseitige Hilfe Gegenstände mit einem Traktor von Hof zu Hof fahren kann. Man weiß, was bei den anderen los ist, wann eine Hochzeit ansteht oder ein Geburtstag, wer wann Nachwuchs bekommt, wer gerade gestorben ist. Wahrscheinlich auch, wann wer auf welcher Feier vor Jahrzehnten mit wem geknutscht hat, wer mit wem in der Klasse war und natürlich auch, wo die Nachbarin die Weingläser stehen hat.

Man schaut selbstverständlich auch mal nach, ob im Nachbarhaus alles in Ordnung ist, während die Bewohnerinnen und Bewohner im Urlaub sind. Oder zieht die Haustür zu, wenn das mal vergessen wird. Wo sonst kann man es sich leisten, in den Urlaub zu fahren und die Tür offen stehen zu lassen? Man vertraut einander. Man weiß alles voneinander. Allerdings ...

Eine Person scheint mehr zu wissen als die anderen. Und zugleich weiß man über sie am wenigsten. Es muss so sein: Der Nachbar hat ein Geheimnis.

Wenn er babysittet, so erzählt man mit gesenkter Stimme, baut er ein komplettes Kamera-Überwachungssystem im Zimmer des Kindes auf. Dann taucht er auf einer Feier auf, angeblich weiß er nicht, dass Zwillinge Geburtstag haben. Aber zufälligerweise hat er gleich zwei Weinflaschen als Geschenk dabei. Er hat natürlich auch damals die offene Haustür zugezogen, als die Familie im Urlaub war, und hat gleich mal nach dem Rechten geschaut. Natürlich. Ihm war es als Erstem aufgefallen.

Woher weiß dieser hilfsbereite und sich eher diskret verhaltende Mann all diese Dinge? Wohin schauen die Überwachungskameras, die in jedem Winkel an seiner Hauswand hängen? In einem Roman wäre dieser geheimnisvolle Nachbar höchstwahrscheinlich ein Geheimagent, der sich auf ein Dorf zurückgezogen hat. Aber das hier ist das echte Leben, kein Buch, keine Story, keine Fiktion.

Der Nachbar ist seit einiger Zeit im Ruhestand. Er hat keinen Grund mehr, die Realität zu leugnen. Und auf einmal ergibt alles einen Sinn.