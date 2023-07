Mit eins

Von: Judith von Sternburg

Zum ersten Geburtstag von J., der ein tolles Feuerwehrbuch geschenkt bekommen hat. Man sieht darin zum Beispiel, wie brennende Wälder vom Hubschrauber aus gelöscht werden.

J., der vor einem Jahr auch P., C., S. oder H. hätte genannt werden können, aber so kam es nicht (s. Times mager v. 20.7.2022), und im Nullkommanichts der menschlichen Gewohnheit war er eben J., ist seit neuestem eins. Tolle Geburtstagsparty. J. hat davon nicht viel mitbekommen. Er ist mit wesentlicheren Dingen befasst. Welt angucken, Honigkuchenpferde abspeichern und ausgewählt zurücklächeln. Überall hoch- und runterkrabbeln, in einer Spezial-J.-Technik, die kühn ist und zu J.s früher, allerdings auch familiär bedingter Vorliebe zu Feuerwehrautos passt.

Schon ist das erste Bilderbuch da, in dem es von vorne bis hinten um die Feuerwehr geht. Das Bilderbuch ist mit adäquaten Geräuschen angereichert und viel hübscher eingepackt als der nützliche Rucksack für die Kinderkrippe, in der bald auch für J. der Ernst des Lebens beginnen wird. Ärgerlich, sowohl die viel hübschere Verpackung als auch das viel interessantere Geschenk (obwohl der Rucksack eine Tierform hat, aber was ist ein Tierformrucksack gegen ein Feuerwehrbilderbuch, das Tatütata macht). Am ärgerlichsten ist aber, dass J. der Ernst des Lebens bevorsteht.

Erwachsene sind in solchen Momenten in der Lage, stundenlang hin und her zu überlegen, ob die Kinderkrippe wirklich der Ernst des Lebens ist oder nicht doch ein Spaß. Dafür spricht die Kinderkrippe unten im Haus, in der es den ganzen Tag über quiekt und quäkt und das Vorbeifahren des Müllwagens ein Fest ist. Die Kinder hängen im Schaufenster und schauen ihren Helden nach. Man könnte sich die Frage stellen, ob nicht viele Dramen im Leben mit der falschen Berufswahl zu tun haben, denn am Ende sitzen die meisten von uns doch im Büro. Das soll nicht heißen, dass es im Büro schlecht ist. Irgendetwas Gutes gibt es im Büro bestimmt auch. Es fiele einem gewiss auch gleich ein, jedoch verlangt das Feuerwehrbuch jetzt die ungeteilte Aufmerksamkeit. „Löschhubschrauber werden bei großen Waldbränden eingesetzt“, lesen wir, und J. hört sich nachdenklich das Knattern des Hubschraubers an, und war es früher im Micky-Maus-Heft nicht die zentrale Aufgabe der Feuerwehr, Katzen aus Baumkronen zu retten?

Während J. in die Welt, wie sie nun ist, hineinwächst und bereits ein Jahr hervorragend hinbekommen hat – und es dürfte das drastischste Jahr im Leben eines Menschen sein, auch wenn es nachher in Vergessenheit gerät –, tragen die Erwachsenen immer mehr Vergangenheit mit sich herum. Die einen sagen zu J. versehentlich M., die anderen Lu. oder Lo., oder sie nennen einen Namen, der sonst keinem in der Runde mehr etwas sagt. Die Namen all derer, die wir auch schon kannten, als sie winzig waren.